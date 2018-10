Bremen. Der Bremer Freimarkt öffnet am Freitag, 19. Oktober 2018, seine Pforten und lädt zu altbekannten und neuen Attraktionen ein. Alles zum Bremer Freimarkt 2018 in unserer Übersicht.

Termine des Bremer Freimarkts

Der Bremer Freimarkt hat eine lange Tradition: Seit fast 1.000 Jahren findet das Volksfest statt und ist damit eines der ältesten Deutschlands. Rund 50 Fahrgeschäfte werden Jahr für Jahr für knapp zweieinhalb Wochen aufgebaut, bis zu vier Millionen Besucher werden erwartet. (Weiterlesen: Quiz: Die ältesten und größten Jahrmärkte der Region)

Dieses Jahr findet der Bremer Freimarkt von Freitag, 19. Oktober 2018, bis Sonntag, 4. November 2018, statt. Am Eröffnungstag startet das Volksfest um 18 Uhr auf der Bürgerweide, vorher wird auf dem Marktplatz um 16 Uhr der Kleine Freimarkt in der Innenstadt eröffnet. Um 21.45 Uhr startet das Feuerwerk auf der Bürgerweide. Offiziell zu Grabe getragen wird der Freimarkt dann am letzten Tag, also am 4. November 2018. Ab 20.30 Uhr wird mit Rosen Abschied genommen, um 23 Uhr gehen die Lichter endgültig aus.

Danach gelten folgende Öffnungszeiten für den Freimarkt auf der Bürgerweide: täglich von 13 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr. Auch am neuen Feiertag, dem Reformationstag, 31. Oktober 2018, haben die Fahrgeschäfte und Buden geöffnet. Der Historische Freimarkt und der Kleine Freimarkt in der Innenstadt sind von Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags ab 11 Uhr.

Am Mittwoch, 24. Oktober, gibt es ab 18 Uhr eine „Ladies Night“ mit besonderen Vergünstigungen für Frauen. Besondere Angebote gibt es auch am Montag, 29. Oktober, beim „Oma-Opa-Enkeltag“. Am Donnerstag, 25. Oktober, laden die Schausteller 600 Menschen mit Behinderungen zum einem Bummel über den Freimarkt ein.

Vier neue Fahrgeschäfte

Die Attraktionen des 983. Freimarkts stehen wie gewohnt auf der Bürgerweide hinter dem Hauptbahnhof, aber auch in der Bremer Innenstadt rund um den Roland und das Rathaus werden Buden und Karussells aufgebaut. Zum Freimarkt gehört auch ein historischer Markt, der an die Ursprünge des Volksfestes erinnern soll und zwischen Rathaus und Unser Lieben Frauen Kirche seinen Platz hat. Dort zeigen Schmiede, Glasbläser und Steinmetze ihr Können. Rund 320 Schausteller sind auf dem Bremer Freimarkt auf 100.000 Quadratmetern mit ihren Buden und Karussells vertreten. Wer nach dem Freimarkt noch nicht nach Hause will, kann in Halle 7 weiter feiern.

In diesem Jahr gibt es vier neue Fahrgeschäfte auf dem Freimarkt: der höchste mobile Kettenflieger „Jules Verne Tower“, die Geisterbahn „Dr. Archibald“, die Achterbahn „Euro Coaster“ und das Action-Fahrgeschäft „Jekyll & Hyde“, das die Besucher in 42 Meter Höhe transportiert.

Aus der Traum von der Kaiseralm

In diesem Jahr sollte es ein neues Festzelt geben: die zweistöckige Kaiseralm. Dafür musste das beliebte Bayernzelt weichen, das an anderer Stelle in kleinerer Form aufgebaut wird. Doch das Verwaltungsgericht Bremen hat den Aufbau der Kaiseralm kurzfristig untersagt. Das Bayernzelt steht nun näher an der ÖVB-Arena, dort, wo sonst die Almhütte stand. Die Almhütte steht jetzt an einem der Eingänge an der Theodor-Heuss-Allee. Das Bayernzelt musste nicht nur umziehen, sondern sich auch verkleinern: Statt 2.800 Plätzen gibt es in diesem Jahr nur noch 1.800 Plätze.





Freimarktsumzug

Der Höhepunkt des Freimarktes ist der traditionelle Umzug durch die Stadt. In diesem Jahr findet der Freimarktsumzug am Samstag, 27. Oktober 2018, zum 51. Mal statt. Ab 10 Uhr geht das bunte Treiben mit 150 Festwagen und Laufgruppen in der Neustadt (Pappelstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße) los. Um 11 Uhr treffen die ersten Wagen auf dem Marktplatz ein, ab 14.30 Uhr werden auf der Bürgerweide der schönste Wagen und die schönsten Fußgruppen prämiert.

Miss Freimarkt gesucht

Auch in diesem Jahr wird wieder die „Miss Freimarkt“ gesucht. Bis einschließlich Dienstag, 9. Oktober 2018, kann online abgestimmt werden, welche junge Frau „Miss Freimarkt“ werden soll. Am 19. Oktober wird sie dann im Rahmen der Eröffnung auf der Bürgerweide gekürt. Hier geht es zur Abstimmung.

Sicherheit shinweise

Wer den Freimarkt auf der Bremer Bürgerweide besuchen will, darf Folgendes nicht mitnehmen: Hunde, Fahrräder, Waffen, Glasflaschen und pyrotechnische Gegenstände. An sechs Eingängen führen Sicherheitskräfte Sichtkontrollen durch. Koffer, Rucksäcke und große Taschen sollten die Besucher ebenfalls zu Hause lassen, so die Empfehlung der Organisatoren. Das erleichtert die Sicherheitskontrollen. Auch an den Festzelten werden Kontrollen durchgeführt.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass sich Besucher nicht an dem Nordausgang des Hauptbahnhofes verabreden sollten, sondern lieber einen anderen Treffpunkt wählen sollen. Der Bereich hinter den Glastüren muss aus Sicherheitsgründen freigehalten werden.

Anfahrt zum Bremer Freimarkt

Wer mit dem Auto anreist, sollte die Park-and-Ride-Möglichkeiten nutzen, direkt an der Bürgerweide stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Schilder mit einem Riesenrad weisen an den Autobahnen auf P+R-Plätze hin. Vor allem die Parkplätze an der Universität Bremen bieten sich an. Von dort aus fährt die Straßenbahnlinie 6 direkt zum Freimarkt. Über Sondertickets können an den Automaten vergünstigte Tickets gekauft werden. Ebenfalls gut geeignet sind die Parkhäuser am Flughafen, dort kostet das Parken 5 Euro pro Tag.

Wer mit dem Zug anreisen möchte, hat es besonders einfach: Besucher brauchen nur den Nordausgang des Hauptbahnhofes ansteuern und sind schon bei der Bürgerweide. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), die Deutsche Bahn, der Metronom und die Nordwestbahn bieten nachts Sonderzüge an.

Da Fahrräder nicht mit auf die Bürgerweide genommen werden dürfen, sollten Radler ihre Drahtesel an der Radstation am Hauptbahnhof (Ausgang City) oder im Fahrradparkhaus am Willy-Brandt-Platz abstellen, dort gibt es Videoüberwachung. Allerdings sind diese beiden Stationen kostenpflichtig. Kostenfreie Fahrradparkplätze gibt es bei der ÖVB-Arena und vor der Messe Bremen.