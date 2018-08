Bremen. Am kommenden Samstag, 11. August, wird es voll in Bremen: Es stehen der Tag der Fans beim Fußballbundesligisten Werder Bremen, Bremen Olé auf der Bürgerweide und das Mercedes-Benz Open-Air an. Wer mit Bus oder Bahn anreisen will, muss sich auf ein paar Änderungen einstellen.

Tag der Fans bei Werder Bremen

Diese Veranstaltung ist ein fester Bestandteil des Terminkalenders von Werder-Fans. Beim diesjährigen Tag der Fans am Weser-Stadion spielt der SV Werder Bremen gegen den FC Villarreal und es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Auf der Homepage von Werder Bremen sind noch Karten für die Fans erhältlich.









Um 12 Uhr startet das Bühnenprogramm, um 12.30 Uhr wird der Alfred-Ries-Platz eingeweiht und um 13.15 Uhr werden die Trikots präsentiert. Das Testspiel gegen Villarreal startet um 14.30 Uhr. Anschließend gibt es ab 16.45 Uhr den Geschäftsführer-Talk, um 17.30 Uhr startet die Mannschaftspräsentation. Danach stehen die Werder-Bremen-Stars den Fans für Selfies, Autogramme und einen Schnack zur Verfügung. (Weiterlesen: Fünf ist Trumpf: Claudio Pizarro kehrt erneut zu Werder Bremen zurück)









Auf den Parkplätzen stehen Kicker, eine Hüpfburg und der Mannschaftsbus, der besichtigt werden kann. Erstmals gibt es neben Schmink- und Bastelaktionen einen gesonderten Bereich für Kinder, die Eltern dürfen sich in einer Lounge entspannen. Das Bühnenprogramm hält noch einige Überraschungen bereit, Livemusik von den „Afterburnern“ rundet den Tag musikalisch ab. Zum Tag der Fans werden rund 20.000 Besucher erwartet.

Anreise zum Tag der Fans

Auf den Linien 2, 3 und 10 werden zusätzliche Fahrzeuge ab 12.30 Uhr eingesetzt. Ab 11.30 Uhr wird zusätzlich der P&R-Platz am Hemelinger Hafen angefahren.

Weitere Veranstaltungen im August finden Sie in unseren Tipps für Bremen und umzu.



Peter Maffay und Sunrise Avenue beim Mercedes-Benz Open-Air

Auf dem Gelände des Mercedes-Benz Werks findet am Samstag ein Open-Air-Festival der besonderen Art statt: Der Autobauer feiert seinen 40. Geburtstag und hat dafür nicht nur die Mitarbeiter eingeladen, sondern auch Peter Maffay, Johannes Oerding, Christina Stürmer und "Sunrise Avenue".









Tickets für etwa 50 Euro sind noch erhältlich. Einlass ist ab 14.30 Uhr, ab 15.30 Uhr tritt Johannes Oerding auf, auf ihn folgt Sänger Niila. Um 17.40 Uhr geht es weiter mit Tim Kamrad, Christina Stürmer folgt gegen 18.30 Uhr. Den Abschluss des Festivals bilden Sänger Samu Haber mit seiner Band "Sunrise Avenue" und Peter Maffay.









Anreise zum Mercedes-Benz Open-Air

Die Bühne befindet sich auf dem Versandplatz des Werkes zwischen den Toren 8 und 9. Wer mit dem Auto anreist, kann am besten in den Parkhäusern 3 und 6 an der Hermann-Koenen-Straße parken. Ab 14 Uhr gibt es einen Shuttle-Service im Gewerbegebiet Hansalinie, ab 23 Uhr steht der Service für die Rückfahrt nach Hemelingen bereit.

Wer mit der Straßenbahn fahren möchte, sollte in die 2 und 10 nach Sebaldsbrück einsteigen, von dort aus gibt es Pendelbusse. Aufgrund des Tags der Fans wird in Hemelingen der Park&Ride-Verkehr an der Ecke Walther-Jacobs-Straße/Europaallee getrennt. Weitere Infos zur Anfahrt finden Sie auf der Homepage des Mercedes-Benz Festivals.

Fest für Schlagerfans: Bremen Olé

Auch auf der Bürgerweide wird es am Samstag voll: Schlagerfans kommen bei Bremen Olé auf ihre Kosten. Mickie Krause, Michael Wendler, Die Atzen, Mia Julia – die Liste der Schlagerstars, die am Samstag auf der Bürgerweide auftreten, ist lang. Weitere Infos zum Programm gibt es auf der Homepage von Bremen Olé.









Anreise zu Bremen Olé

Tickets für Bremen Olé sind noch erhältlich. Einlass ist ab 12 Uhr. Wer mit dem Auto anreisen will, sollte frühzeitig anreisen, Parkplätze an der Bürgerweide sind knapp. Denn vom 10. bis 19. August gastiert auf der Bürgerweide noch der Zirkus des Horrors. Empfehlenswert ist daher die Anreise mit dem Zug oder der Straßenbahn. (Weiterlesen: Glaube, Geld, Grenzen: So tickt Ballermann-Star Mickie Krause)

Wer dem Trubel am Samstag in Bremen entfliehen möchte, findet im Umland ein paar schöne, ruhige Orte.