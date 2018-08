Drei Events: Am 11. August wird es voll in Bremen CC-Editor öffnen

Am kommenden Samstag wird es voll in Bremen: Zum Tag der Fans bei Werder Bremen, zum Mercedes-Benz Open-Air und zu Bremen Olé werden tausende Besucher erwartet. Foto: imago/nordphoto

Bremen. Am kommenden Samstag, 11. August, wird es voll in Bremen: Bis zu 70.000 Besucher werden bei drei großen Events erwartet. Wer am Tag der Fans beim Fußballbundesligisten Werder Bremen, an Bremen Olé auf der Bürgerweide oder am Mercedes-Benz Open-Air teilnehmen will, kann noch Tickets kaufen.