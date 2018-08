kan/pm Bremen. Mehrere Männer schlugen und traten Samstagnacht im Bremer Stadtteil Burglesum auf zwei 27 und 45 Jahre alte Männer ein. Die Polizei Bremen nahm mehrere Verdächtige fest.

Die beiden Männer kamen laut Polizei aus einem Lokal am Helsingborger Platz und wurden auf dem Nachhauseweg von mehreren Personen attackiert. Die Angreifer traten gegen den Kopf der am Boden liegenden Opfer und flüchteten. Zwei Rettungswagen brachten die beiden Männer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Im Rahmen der Fahndung ermittelte die Polizei Bremen vier Verdächtige im Alter von 17, 19, 21 und 22 Jahren und nahm sie vorläufig fest. Der 17-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand und trat einem Polizisten gegen den Kopf. Dieser wurde durch die Attacke leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-3623888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Polizei. Es hängt ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte deshalb mit aller Konsequenz.