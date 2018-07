Bremen. Punk sei Dank: Campino ist wieder genesen. Am Samstag, 4. August, kann er mit den Toten Hosen auf der Bürgerweide in Bremen auftreten und damit das ursprünglich für den 16. Juni angekündigte Konzert nachholen.

Die wilden Zeiten haben die Toten Hosen hinter sich – zumindest bei ihren Konzerten. Als es noch Schlägereien und Polizeieinsätze gab, gehörte die Band noch zur Subkultur. Heute produzieren die Hosen nur noch Skandale, wenn sie nachts in ein Freibad einsteigen. Musikalisch sind sie längst im Mainstream angekommen und reiten mit ihrem melodiösen Punk seit Jahren auf einer Erfolgswelle. Bei keiner anderen Band lässt es sich so gut mitgrölen wie bei den Toten Hosen. Das hat sogar die CDU entdeckt. Im Vorprogramm sind am Samstag The Subways, Ska-Band The King Blues und der Düsseldorfer Punkband Rogers.

Das Open Air Konzert mit den Toten Hosen auf der Bürgerweide in Bremen beginnt am Samstag, 4. August, um 17.30 Uhr. Eintritt: 54,50 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.