pm/kan Bremen. Am Ende war das Auto schrott: Nachdem ein 27-Jähriger von Polizisten in der Bremer Innenstadt verfolgt worden war, weil er die Weiterfahrt einer Straßenbahn behindert hatte, endete seine Fahrt auf einem Fahrradständer.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Verfolgungsjagd am Samstagmittag in Bremen-Mitte. Polizisten war der 27-Jährige aufgefallen, als er verbotenerweise mit seinem Mercedes von der Bürgermeister-Smidt-Straße aus nach links über die höher gelegenen Gleise der Straßenbahn in die Falkenstraße abbog. Dabei behinderte er eine Tram.

Die Streifenwagenbesatzung folgte dem Coupé und forderte den Fahrer zum Halten auf. Doch er ließ sich nicht beirren und setzte seine Fahrt fort. Dabei brachte er mehrfach andere Autofahrer in Bedrängnis. Auch der Zusammenstoß mit einem parkenden VW Passat stoppte ihn trotz beschädigter Vorderachse nicht.

Erst in der Waller Heerstraße geriet das Mercedes-Coupé völlig außer Kontrolle. Der 27-jährige Fahrer kollidierte mit einem Fahrradständer vor dem Walle-Center. Dabei begrub es ein dort stehendes Fahrrad unter sich. Am Fahrrad und am Mercedes entstand Totalschaden.

Bei der Überprüfung des Unfallfahrers stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß. Gegen ihn wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.