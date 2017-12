Zwischenbilanz zum Jahresende Artland Dragons: Auf der Suche nach Konstanz

Quakenbrück. Als Tabellenzweiter überwintern die Artland Dragons in der ProB. Die Leistungen der Quakenbrücker Basketballer in den bisherigen 14 Spielen waren ziemlich schwankend und erschweren so eine Prognose für den weiteren Saisonverlauf in einer sehr ausgeglichenen Liga.

Nach dem enttäuschenden Aus in den Playoffs der vergangenen Spielzeit gegen Würzburg hatte es erneut einen recht großen personellen Umbruch bei den Drachen gegeben. Aus dem alten Kader blieben mit Max Rockmann, Philipp Lieser und Jonathan Mesghna, der nach langer Verletzung allerdings erst langsam zurückkehrt, nur drei Spieler.

Integration der Jugendspieler funktioniert

Das Trainergespann Florian Hartenstein und Christian Greve wollte außerdem verstärkt auf die selbst ausgebildeten Jugendspieler setzen, und so bekamen mit Thorben Döding und Danielius Lavrinovicius zwei Youngster einen festen Platz in der Rotation. Im Saisonverlauf wurden außerdem weitere Nachwuchskräfte eingesetzt. Aufgrund der neuen Ausländerregelung in der ProB darf jedes Team nur noch zwei US-Amerikaner im Kader haben. Die Quakenbrücker besetzten diese Positionen mit Pierre Bland und André Calvin, die sich schnell als absolute Leistungsträger etablierten und ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges bisher sind.

Auf und Ab im Saisonverlauf

Dass ein Aufstieg nicht planbar ist, hatten die Dragons spätestens in der vorangegangenen Spielzeit gemerkt, und so wurden die Ziele jetzt auch bewusst offengelassen. Nach guter Vorbereitung ging gleich das erste Spiel gegen Wedel in eigener Halle verloren. Die Mannschaft schien diesen Warnschuss verstanden zu haben, steigerte sich direkt danach erheblich und feierte mit teils sehr sehenswertem Basketball sechs Siege in Folge.

Bei der Partie in Wolfenbüttel Anfang November traten dann erstmals die Probleme auf, die teilweise symptomatisch für die zweite Hälfte der Saison bisher stehen. Das Team fand nicht die richtige Einstellung und verlor so gegen einen personell angeschlagenen Gegner. Es folgte die ebenso bittere wie deutliche Niederlage im Derby in Oldenburg, danach wechselten sich große Siege wie gegen Verfolger Bernau und ärgerliche Niederlagen wie zum Abschluss beim RSV Eintracht ab.

Bland überzeugt fast immer

Das Schlüsselwort nach zwei Dritteln der Saison ist entsprechend die Konstanz. Schöpfen die Dragons ihr Potenzial aus, sind sie nur sehr schwer zu besiegen und können Schwächen wie beispielsweise beim Rebound durch Teamplay und beherzte Defensive mehr als ausgleichen. Hinzu kommt mit Pierre Bland der wohl beste Spielmacher der Liga, der allerdings auch als einziger Spieler bisher konstant starke Leistungen abliefert. In schwächeren Spielen fehlt auf der anderen Seite bisher ein emotionaler Leader, der die Mannschaft aufrüttelt und mitreißt. Haben sich die Dragons erst einmal ein Loch gegraben, können sie sich nur sehr schwer daraus befreien.

Positive Entwicklung

Insgesamt ist die Entwicklung aber positiv. Mit Yasin Kolo für Gilles Dierickx wurde ein deutscher Spieler für die Centerposition nachverpflichtet, um das Problem beim Rebound in Zukunft etwas einzudämmen. Schafft die Mannschaft das, arbeitet außerdem noch etwas an ihrer Einstellung und bleibt weitgehend von Verletzungen verschont, stehen ihr in den Playoffs ab März vermutlich alle Türen offen. Wie schnell es allerdings auch in die andere Richtung gehen kann, haben nicht zuletzt die vergangenen beiden Spielzeiten deutlich gezeigt.