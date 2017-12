Ziel: Weiter oben festsetzen Artland Dragons: Derby-Sieg als Gemeinschaftswerk

Quakenbrück. So kann man sich von seinem Heimpublikum in die Weihnachtspause verabschieden. Die Dragons haben bei ihrem letzten Spiel in der Artland Arena 2017 einen Sieg im Derby gegen Oldenburg eingefahren. Mit dem 71:58-Erfolg (36:26) setzten sie sich in der Spitzengruppe der ProB fest.

So wie in dieser Szene gegen Ende des ersten Viertels sehen die Zuschauer (2207 waren diesmal gekommen) ihre Drachen gerne: Danielius Lavrinovicius fuhr an der Mittellinie seine langen Arme aus und klaute gemeinsam mit Pierre Bland den Ball von Oldenburgs Haris Hujic. Bland sprintete dem Ball hinterher, rettete ihn artistisch vor dem Aus und bugsierte ihn mit einer Hand unter den Korb, wo Lavrinovicius schon hingespurtet war und ihn zum 17:16 versenkte.

Es war die erste Führung der Dragons im Spiel gegen die Baskets Akademie Weser-Ems/OTB, wie die Zweitvertretung der Bundesligabasketballer aus Oldenburg offiziell heißt. „Am Anfang haben wir uns etwas schwergetan“, gestand Drachen-Trainer Florian Hartenstein danach, „doch dann sind wir besser ins Spiel gekommen.“ Die Gemeinschaftsaktion des jungen Litauers und des erfahrenen Amerikaners war der Auftakt zu einem guten Spiel der Drachen.

Intensive und erfolgreiche Verteidigung

Die Bausteine des Erfolgs: Eine intensive Verteidigung – nur 58 Punkte ließen die Drachen zu – und ein variables Angriffsspiel. „Wir haben den Ball wieder besser bewegt als in den Spielen zuvor“, erklärte Thorben Döding. Der Aufbauspieler, der wie Lavrinovicius bereits am Nachmittag 30 Minuten beim Sieg der NBBL-Mannschaft gegen Alba Berlin auf dem Feld gestanden hatte, versenkte zwei seiner zwei Dreierversuche. „Ja, dafür hat die Kraft gereicht“, sagte er und lachte, „aber es war schon anstrengend.“ (Weiterlesen: Ausführlicher Spielbericht zum Sieg im Derby).

Bahner beißt sich durch, Kolos gutes Debüt

Durch die Partie biss sich auch Leon Bahner, der zuvor drei Tage mit einem Magen-Darm-Virus flachlag. „Dafür, dass heute Mittag noch nicht einmal feststand, ob er überhaupt spielen kann, hat er uns unglaublich viel gegeben“, lobte Hartenstein seinen Center, der elf Punkte und fünf Rebounds beisteuerte. In der ersten Fünf aber wurde er von seinem neuen Back-up vertreten. Yasin Kolo, der erst seit Montag mit der Mannschaft trainiert, fügte sich gut ein und holte acht Rebounds. „Das war schon gut, aber er muss, wird und will noch lernen“, betonte Hartenstein, dessen Mannschaft eine ausgeglichene Leistung zeigte. Zwei stachen dann aber doch ein klein wenig heraus: Andre Calvin erreichte mit 15 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double, Pierre Bland (16/9) schrammte haarscharf an der magischen Zahl vorbei.

Oldenburg personell geschwächt

Auch eine andere Marke wurde knapp nicht erreicht. 76:56 hatte Oldenburg das Hinspiel gewonnen. Beim Stand von 64:44 sah es so aus, als könnten die Drachen den direkten Vergleich für sich entscheiden, doch dann holte Oldenburg noch einmal auf. Doch ohne Marcel Keßen, der umgeknickt war und für das Bundesliga-Team geschont wurde, und mit einem angeschlagenen Hujic wurden die Gäste nicht mehr gefährlich.

Ziel: Weiter oben festsetzen

Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen haben sich die Dragons mit dem Derby-Sieg auch in der Tabelle wieder etwas mehr Luft verschafft. Mit acht Siegen stehen sie nun auf Platz zwei. In den letzten beiden Auswärtspartien des Jahres wollen sie sich in der Spitzengruppe weiter festsetzen. In Wedel und Stahnsdorf müssen sie 2017 noch ran. Mit zwei Siegen wäre alles bereitet für ein frohes Fest.