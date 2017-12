71:58-Sieg im Derby Artland Dragons gewinnen gegen Oldenburg

sfe Quakenbrück. Die Artland Dragons haben im letzten Heimspiel 2017 einen souveränen Sieg eingefahren. MIt 71:58 (36:26) gewannen die Quakenbrücker das Derby gegen die Baskets Akademie Weser-Ems/OTB aus Oldenburg.

Die Dragons starteten mit ihrem neuen Center Yasin Kolo in die Partie, aber auch mit einigen Problemen. Schnell lagen sie mit 0:6 zurück. Kapitän Max Rockmann erzielte die ersten Punkte für die Gastgeber nach zweieinhalb Minuten. Mitte des ersten Viertels führten die Gäste aus Oldenburg, bei denen der leicht angeschlagene Marcel Keßen (umgeknickt) geschon wurde, erneut mit sechs Punkten (16:10). Doch die Dragons blieben dran. Die erste Führung erkämpften Danielius Lavrinovicius und Pierre Bland in einer Gemeinschaftsaktion. Erst schlug der Litauer seinem Gegner den Ball an der Mittellinie aus der Hand, dann sprintete der Amerikaner diesem hinterher, erwischte ihn gerade noch an der Seitenauslinie und rettete diesen durch einen einhändigen Pass in die Mitte. Der Ball kam zurück zum mitgelaufenen Lavrinovicius, der direkt unter dem Korb stand und zum 17:16 traf. Das erste Viertel beendeten die Dragons mit 19:16. Ein Problem waren allerdings die Rebounds: Nur acht holten die Drachen, keinen einzigen in der Offensive, 11 schnappte sich Oldenburg, fünf davon im Angriff.

Mehr: Artland Dragons rüsten mit Center Kolo nach

Im zweiten Spielabschnitt glich Oldenburg mitte des Viertels erneut aus (23:23), danach zogen die Drachen mit einem 8:0-Lauf davon. Defensiv hatten sie die Gäste besser im Griff, offensiv fanden sie vor 2207 Zuschauern, davon etwa 25 aus Oldenburg, ihren Rhythmus. Vor allem Calvin (acht Punkte im zweiten Viertel) war besser im Spiel. 36:26 lagen sie zur Pause vorne – sie hätten höher führen können. In der letzten Minute legte erst Arthur Zaletskiy einen Korbleger beim Schnellangriff an den Ring, kurz darauf blieb auch ein Dunk von Calvin am Ring hängen.

Nach der Pause verwerteten die Dragons ihre Chancen besser. Thorben Döding, der wie Lavrinovicius kurz zuvor bereits knapp 30 Minuten für die NBBL beim Sieg gegen Alba Berlin im Einsatz war, traf zwei Dreier. Die Dragons führten 48:30. Doch mit zwei Dreiern durch Kevin Wohlfahrt verkürzten die Gäste ihren Rückstand wieder. Zum Ende des dritten Viertels betrug die Differenz zwischen den beiden Mannschaften wieder zehn Punkte.

7:0-Lauf zu Beginn des dritten Viertels

Mit einer Zonenverteidigung versuchten die Oldenburger zu Beginn des vierten Viertels aus dem Tritt zu bringen, doch diese bewegten sich gut, passten den Ball über mehrere Stationen bis er bei Bahner unter dem Korb landete und dieser zum 54:42 traf. Es war der Auftakt zu einem 7:0-Lauf mit dem die Dragons ihre Führung weiter ausbauten. Nach einem Tipp-in-Dunkt von Calvin wurde es kurz hitzig. Oldenburgs Piet Niehus beschwerte sich lautstark und forderte ein Foul für den Amerikaner ein. Stattdessen gaben die Schiedsrichter ihm ein technisches Foul. Bland verwertete den fälligen Freiwurf und beruhigte vorher den aufgebrachten Calvin, den Trainer Florian Hartenstein vorsichtshalber vom Feld nahm. In diesem Moment hatten die Dragons den direkten Vergleich aus dem Hinspiel egalisiert. Dieses hatte Oldenburg 76:56 gewonnen. Doch bis zum Ende verkürzten die Gäste noch einmal. Den direkten Vergleich gewannen die Dragons, bei denen sich kurz vor Schluss noch ein paar Konzentrationsfehler einschlichen, zwar nicht im Derby, aber sie holten den achten Saisonsieg und bleiben somit in der Spitzengruppe der Nordstaffel der ProB.

Calvin mit Double-Double

Bei den Drachen punkteten Bland (16), Calvin (15), Bahner und Rockmann (beide elf) zweistellig. Calvin gelang mit 12 Rebounds zudem ein Double-Double. Auch Bland (9) und Kolo (8) sorgten dafür, dass die Gastgeber am Ende das Rebound-Duell im Derby deutlich gewannen (42:35).

Am kommenden Samstag (19 Uhr) treten die Dragons bei Rist Wedel an.