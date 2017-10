Hartenstein: Noch nicht konstant Artland Dragons: Dominant auf dem Statistikbogen

Quakenbrück. Im zweiten Saisonspiel haben die Artland Dragons ihren ersten Sieg gefeiert. Gegen Aufsteiger Cuxhaven Baskets setzten sich die Quakenbrücker Basketballer mit 78:60 (37:33) durch. Es waren einige gute Ansätze zu sehen, auch wenn der Trainer nicht rundum zufrieden war.

Nach einem Spiel geht bei den meisten Basketballern der erste Blick auf den Statistikzettel. Was Florian Hartenstein dort nach der Partie gegen Cuxhaven sah, konnte ihm eigentlich zum Großteil gefallen. Die Dragons hatten das Reboundduell gewonnen (38:29) und vor allem klar mehr Assists gegeben (26:9). So hatten die Gastgeber einen Effektivitätswert, der alle Statistiken zusammenfasst, von 170; die Baskets kamen auf 50. Trotzdem hatte dem Coach nicht alles gefallen, was er gesehen hatte: „Wir hätten das Spiel dominieren können, haben es aber nicht kontinuierlich getan“, bemängelte Hartenstein, der wie sein Trainerkollege Christian Greve dennoch natürlich froh über den ersten Sieg war. (Weiterlesen: Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht).

Starke Youngster

Ihre Mannschaft hatte zuvor nur recht schwer ins Spiel gefunden, was im ersten Viertel allerdings auch zu einem guten Teil am Gegner lag. Der Aufsteiger spielte frech und selbstbewusst, traf gut von außen und führte so nach dem ersten Viertel mit 23:20. „Wir sind etwas komisch ins Spiel gekommen und haben den Anfang verschlafen“, sagte Thorben Döding.

Dass es danach besser wurde, lag neben dem stark nachlassenden Gegner auch an den beiden Youngstern aus dem eigenen Nachwuchs. Döding und Danielius Lavrinovicius brachten viel Energie ins Spiel, trafen richtige Entscheidungen und kamen zusammen insgesamt auf 19 Punkte. Dazu führten Pierre Bland (acht Assists) und Philipp Lieser (sieben) klug Regie, sodass die Dragons in der 23. Minute per Dreier durch Max Rockmann wieder in Führung gingen und diese nicht mehr abgaben.

Vier Spieler punkten zweistellig

Nach einer 37:33-Führung zur Halbzeit setzten sich die Dragons weiter ab und deuteten vor allem im dritten Viertel an, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Das Scoring war früh schon sehr ausgeglichen, letztlich punkteten vier Spieler um Topwerfer Leon Bahner (13) zweistellig. Was Hartenstein aber zu Recht bemängelte: Das Team schaffte es noch nicht, die phasenweise Dominanz aufrechtzuerhalten und die Partie so frühzeitig zu entscheiden.

Hohes Niveau und Durchhänger

Im vierten Viertel ließen sie Cuxhaven so noch einmal auf zwölf Punkte herankommen, der Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften war dann aber zu hoch, um es noch einmal spannend werden zu lassen. „Wir zeigen immer kurz, dass wir auf hohem Niveau Basketball spielen können, und dann haben wir aber auch immer wieder Durchhänger, die unnötig sind“, kommentierte Lieser das Spiel. Wie konstant die Dragons auf diesem hohen Niveau spielen können, gilt es in der kommenden Woche zu beweisen. Dann geht es im ersten Auswärtsspiel zu Mitfavorit Rostock Seawolves.