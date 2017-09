Mit mannschaftlicher Geschlossenheit Artland Dragons feiern ersten Sieg im zweiten Heimspiel

Quakenbrück. Die Artland Dragons haben ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen die Cuxhaven Baskets setzten sich die Quakenbrücker Basketballler mit 78:60 durch. Es war eine über weite Strecken ordentliche und vor allem mannschaftlich geschlossene Leistung.

Nach der Niederlage im ersten Spiel gegen Wedel wollten die Dragons Wiedergutmachung betreiben. Ins Spiel gegen Cuxhaven gingen sie mit Pierre Bland, Philipp Lieser, Max Rockmann, Andre Calvin und Leon Bahner in der Starting Five. Beide Teams fingen offensiv schnell Feuer und so stand es nach zwei Minuten bereites 8:5 für die Drachen, bei denen Calvin allerdings auch ebenso rasch zwei Fouls kassierte. Wie schon Wedel in der Vorwoche trafen die Gäste gut von außen. Die ersten drei Dreipunktversuche waren alle drin und so zeigte sich, dass der Aufsteiger ein wehrhafter und talentierter Gegner sein kann, der Mitte des Viertels die Führung übernahm. Bei den Quakenbrückern überzeugte vor allem offensiv Youngster Danielius Lavrinovicius, der allein im ersten Viertel acht Punkte erzielte. Da das Zusammenspiel insgesamt besser funktionierte, stand es nach den ersten zehn Minuten mit vielen Fouls auf beiden Seiten 20:23.

Spielkontrolle ohne zu glänzen

Zu Beginn des zweiten Abschnitts glichen die Quakenbrücker schnell zum 23:23 aus, danach passierte aber längere Zeit nur wenig. Beide Teams machten viele Fehler im Spielaufbau und versuchten vor allem Fouls zu vermeiden. Nach drei Minuten brachte Rockmann seine Mannschaft per Dreier wieder in Führung (26:25), danach dauerte es weitere zwei Minuten bis Bland mit dem nächsten Dreier nachlegte. Die Dragons bekamen das Spiel langsam in den Griff, ohne dabei zu glänzen. Bei Cuxhaven fielen fast keine Würfe mehr von Außen, erst zum Ende des Viertels bestraften sie die Nachlässigkeiten der Gastgeber in der Defensive. Zur Pause stand es so nur 37:33 für die Dragons, wobei eine höhere Führung durchaus möglich gewesen wäre.

Gute Defense trotz Foulproblemen

Wie Calvin in der ersten Hälfte hatte Lieser zu Beginn der zweiten das Problem, dass er innerhalb kürzester Zeit zwei Fouls beging und erst einmal aus dem Spiel war. Wie schon so oft in der Vergangenheit bei Heimspielen pfiffen die Schiedsrichter sehr kleinlich gegen die Dragons, sodass sich Arthur Zaletskiy kurz danach mit seinem vierten in die Liste der Spieler mit Foulproblemen einreihte. Der Rest der Mannschaft ließ sich davon allerdings nicht sonderlich beeindrucken, verteidigte gut gegen offensiv limitierte Baskets und setzte sich so angeführt vom starken Pierre Bland wieder etwas ab (25., 49:37). Der Ball lief nun in der Offensive, dafür fanden die Gäste auch wieder etwas zurück ins Spiel und so hielt sich die Führung im knapp zweistelligen Bereich. Nach 30 Minuten stand es so vor 1950 Zuschauern 63:50 für die Gastgeber.

Das vierte Viertel begann recht langsam, sodass sich der Eindruck verfestigte, dass die Drachen das Geschehen zu jeder Zeit unter Kontrolle haben. Neben Lavrinovicius überzeugte mit Thorben Döding auch der zweite Youngster aus dem eigenen Nachwuchs mit durchdachten Aktionen, die so zur mannschaftlichenn Geschlossenheit der Dragons wesentlich beitrugen. Am Abstand im Ergebnis änderte sich nicht mehr viel, sodass der verdiente 78:60-Sieg zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr geriet. Bester Werfer bei den Gastgebern war Leon Bahner mit 13 Punkten. In der kommenden Woche bestreiten die Dragons am Sonntag (16 Uhr) ihr erstes Auswärtsspiel der Saison bei den Rostock Seawolves.