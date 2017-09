Mit selbst auferlegtem Druck Für die Dragons zählt gegen Cuxhaven nur ein Sieg

Nicht noch mal stolpern wie zum Auftakt gegen Wedel wollen die Artland Dragons mit Pierre Bland (r.). Foto: Kamper

Quakenbrück. Mit einer gewissen Portion Wut im Bauch gehen die Artland Dragons in ihr zweites Heimspiel in der ProB. Gegen Aufsteiger Cuxhaven Baskets wollen die Quakenbrücker Basketballer am Samstag (19.30 Uhr) unbedingt den ersten Sieg einfahren. Helfen sollen dabei auch die Erfahrungen aus der Auftaktniederlage gegen Rist Wedel vergangene Woche.