Die Termine vor dem ProB-Start Artland Dragons: Schon 1502 Dauerkarten verlängert

Quakenbrück. Die Mannschaft bereitet sich seit Montag gemeinsam auf die neue Saison in der Basketball-ProB vor und auch bei den Fans der Artland Dragons herrscht offenbar Vorfreude. 1502 Dauerkarten wurden bereits verlängert. Die wichtigsten Fakten der Vorbereitung:

Die Dauerkarten: 1502 wurden bereits verlängert, laut Angaben von Geschäftsführer Marius Kröger sind das „etwa so viele wie in der vergangenen Saison.“ Der freie Verkauf startet am kommenden Dienstag, 1. August. Die Dragons erwarten damit auch einen ähnlichen Zuschauerschnitt wie in der vergangenen Saison. In dieser kamen durchschnittlich 2352 Zuschauer in die Artland Arena. Die Quakenbrücker belegen damit Platz eins in dieser Statistik der Nordstaffel der ProB vor Rostock (2036) und Iserlohn (875).

Weiterlesen: Artland Dragons starten in die Vorbereitung

Die Sponsoren: Auch hier ist die Verlängerungsquote hoch. „92 Prozent bleiben dabei. Zudem haben wir auch einige neue Sponsoren aus der Region gewonnen“, so Kröger. Laut Angaben der Dragons gibt es aktuell 53 Förderer des Profi-Basketballs in Quakenbrück.

Die Termine der Vorbereitung: Die Saisoneröffnung findet am 6. September in der Artland Arena gegen TuS Red Devils Bramsche statt. Der Eintritt für alle Dauerkarteninhaber ist frei. Die weiteren Testspieltermine sind:

22. August, 19:30 Uhr gegen Hagen in Quakenbrück, ohne Zuschauer

26. August, gegen Rasta Vechta, in Vechta, öffentlich

3. August, 15:30 gegen Hagen, Rundturnhalle Hagen-Haspe, mit Zuschauern

6. September, 19:30 Saisoneröffnung gegen Bramsche, Artland Arena, öffentlich

8. September, 18 Uhr Teampräsentation in Richies Sportsbar, öffentlich

9. September, 18 Uhr, in Ibbenbühren, öffentlich