Beim Top4 um die Deutsche Meisterschaft Young Rasta Dragons: Gelingt der große Wurf?

Quakenbrück. Die Spannung steigt bei den Nachwuchsbasketballern der Young Rasta Dragons. Sowohl das U-19- (NBBL) als auch das U-17-Team (JBBL) spielen am Wochenende in Frankfurt um die deutsche Meisterschaft.

Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass die Dragons mit beiden Mannschaften beim sogenannten Top4 vertreten sind. Seit dieser Saison haben die Artland Dragons die Kooperation mit Rasta Vechta, die erfolgreich Früchte trägt. Die NBBL-Mannschaft von Trainer Florian Hartenstein spielt am Samstag um 17.30 Uhr gegen den FC Bayern München, zuvor trifft das JBBL-Team der beiden Coaches Hanno Stein und Christian Greve ab 15 Uhr auf Alba Berlin.

NBBL-Team mit nur einer Niederlage

Die Zielsetzung ist dabei jeweils klar: „Wenn man schon zum Top4 fährt, will man auch gewinnen“, sagt Hartenstein, der die Jugendarbeit seit mehreren Jahren erfolgreich koordiniert. Der ältere Jahrgang der Young Rasta Dragons hat eine erfolgreiche Saison hinter sich. Während der regulären Spielzeit gab es in 14 Spielen nur eine Niederlage, in den Playoffs wurden die Piraten Hamburg und die Baskets Akademie Weser-Ems jeweils mit 2:0 besiegt. Die Teilnahme am Top4 war schon vor Saisonbeginn als Ziel ausgegeben worden.

Gegen einen großen Namen

Als Favorit sieht Hartenstein seine Mannschaft gegen Bayern München nicht unbedingt. „Es ist eine schöne Begegnung gegen einen großen Namen. Für uns ist es ein guter Wettbewerb und Vergleich“, betont der Coach, der mit den Young Dragons in der JBBL im Jahr 2014 deutscher Meister geworden war. Eine Wiederholung ist natürlich erwünscht, außer Thorben Banko (Rücken) und Andreas Höhler (privat) sind alle Leistungsträger wie Philipp Herkenhoff und Thorben Döding dabei. (Weiterlesen: Bericht zur Deutschen Meisterschaft in der JBBL im Jahr 2014).

Kopf wird entscheidend sein

Im anderen Halbfinale der NBBL treffen die IBA München und Alba Berlin aufeinander. „Alle vier sind talentierte und vor allem junge Mannschaften. Es sind nur wenig Spieler aus dem älteren Jahrgang 1998 dabei“, erklärt Hartenstein, der weiß, worauf es ankommen wird. „Bei so einem dichten Leistungsniveau wird der Kopf sehr entscheidend sein. Wichtig ist, die Nerven im Griff zu behalten.“ Aus seinem Team kennen viele Spieler diese Finalsituation aus den Vorjahren, was vielleicht einen kleinen Vorteil bedeutet.

Alle Spiele live im Internet

Neu ist diese Situation für die Spieler in der JBBL. Ohne Druck in die Saison gegangen, steigerte sich die Mannschaft immer weiter und verdiente sich so den Einzug ins Top4. Dort besonders im Fokus steht Luc van Slooten. Der 15-Jährige wurde in seiner ersten Spielzeit zum Rookie des Jahres und zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Gemeinsam mit Spielern wie Radii Caisin trägt er das Team. „Wenn die Leistungsträger stark spielen, ist es schwer, sie zu schlagen“, glaubt Hartenstein. Sollte es mit dem Finaleinzug klappen, geht es am Sonntag (11 Uhr) gegen den Gewinner der Partie Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners gegen Young Tigers Tübingen. Das Finale der NBBL beginnt um 14 Uhr, alle Spiele werden auf sportdeutschland.tv live übertragen.

Nach Frankfurt begleitet werden die Mannschaften übrigens von den Cheerleadern und rund 100 Fans der Dragons. Dazu kommen noch weitere Angehörige aus Vechta und Quakenbrück.