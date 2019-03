Quakenbrück Die Artland Dragons haben mit dem 71:83 (37:40) gegen die MLP Academics Heidelberg eine Heimpleite kassiert, an deren Berechtigung es keine Zweifel gab. Der Hauptgrund war schnell ausgemacht – lange Zeit darüber nachzudenken, hat die Mannschaft allerdings nicht.

„Ich weiß nicht, wie viele Bälle wir einfach weggeschmissen haben. Das sind leichte Fehler, die uns nicht passieren dürfen“, sagte Jannes Hundt. Die Turnover – 19 an der Zahl waren es – beschäftigten auch seinen Trainer am meisten. „Es waren sehr viele, sehr komische Ballverluste dabei“, meinte ein sichtlich geknickter Florian Hartenstein. Da half auch die Erkenntnis nicht, dass Heidelberg ein echtes Spitzenteam ist und eben auch wie ein solches auftrat.

Probleme beim Rebound

In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften Qualitäten an beiden Enden des Spielfeldes gezeigt – jeweils parallel zueinander. Im ersten Viertel dominierten die Defensivreihen, im zweiten Abschnitt wachten beide Teams in der Offensive zunehmend auf. Die Dragons hatten dabei vor allem Probleme beim Rebound, hielten aber mit viel Einsatz und einer starken Quote von der Freiwurflinie dagegen.

Smith und Ely drehen auf

In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber dabei Shyron Ely noch gut im Griff gehabt. Zwei Punkte hatte der Topscorer bis zur Pause erst erzielt. Dass er nach dem Seitenwechsel im Angriff „aufwachte“, war ein weiterer wichtiger Faktor. Zusammen mit seinem Mitspieler Jaleen Smith (20 Punkte) sorgte Ely dafür, dass sich die Academics bis auf 66:55 absetzten.

Im Schlussviertel sah es dann noch einmal kurzzeitig so aus, als ob die Partie doch kippen könnte. Der wiedergenesene Center Demtris Morant drehte auf, holte hinten Rebounds und verkürzte vorne durch teils spektakuläre Aktionen auf sieben Punkte Rückstand. Doch in der Schlussphase leistete sich das Team dann wieder diese einfachen Ballverluste, die Heidelberg umgehend und entscheidend bestrafte.

Zickzack-Kurs wird fortgesetzt

So setzen die Dragons also ihren Zickzack-Kurs in dieser Saison fort. Auf den durchaus überraschenden Sieg in Hagen in der Vorwoche folgte nun wieder eine Niederlage. Natürlich taten die vielen Ballverluste gegen Heidelberg weh, doch gegen ein solches Spitzenteam braucht der Aufsteiger einen besonders guten Tag, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Das war in dieser Partie aber nunmal nicht der Fall.

Bestes Gegenmittel: Ein Sieg

Lange Zeit sich über die 14. Niederlage der Saison zu ärgern, haben die Dragons nicht. „Es ist gut, dass wir direkt wieder spielen“, meinte Hundt. Bereits am Sonntag (17 Uhr) steht das Spiel bei den Hamburg Towers auf dem Programm. Beim Tabellenzweiten sind die Drachen sicher wieder der klare Außenseiter, zumal die Towers bisher erst zwei Spiele in eigener Halle verloren haben. „Sie gehören ganz klar zu den besten Mannschaften der Liga und wollen auch aufsteigen. Deswegen haben wir dort nichts zu verlieren“, sagte Hartenstein. Jannes Hundt sah das Ganze ebenfalls recht pragmatisch: „Es wird natürlich mega schwer in Hamburg. Aber wir haben auch in Chemnitz und in Hagen gewonnen. Das beste Mittel, dieses Spiel jetzt vergessen zu machen, ist ein Sieg.“ Eine ähnlich hohe Zahl an Ballverlusten sollte die Mannschaft dafür allerdings vermeiden. (Weiterlesen: Ausführlicher Spielbericht aus der Halle).