Hagen Vom Sport im Allgemeinen und vom Basketball im Speziellen sagt man ja gerne, dass sie unberechenbar seien. Für die Artland Dragons gilt das in dieser Saison ganz besonders. Neuester Beleg: Der 67:64-Sieg (26:38) der Quakenbrücker bei Phoenix Hagen.

Die Szene, auf die sich nach einem erstaunlichen Spiel alles zuspitzte, sorgte im Nachhinein für den meisten Gesprächsstoff. Es waren noch rund 15 Sekunden auf der Uhr beim Stand von 64:64. Pierre Bland zog Richtung Korb und damit fast alle Verteidiger der Hagener auf sich. Der Spielmacher der Dragons spielte vor 2594 Zuschauern den klugen Pass zurück auf Paul Albrecht, der frei an der Dreierlinie stand. Und die Zeit schien für einen kurzen Moment stillzustehen.

Trainer hat nur einen Gedanken

„Als ich so frei stand, habe ich gedacht: Pass ihn zu mir. Der Ball kam dann auch perfekt in die Hände, dann war nicht mehr viel zu machen“, sagte Albrecht. Der Flügelspieler hatte in den vergangenen Wochen und auch in diesem Spiel Probleme mit dem Wurf, nur zwei von neun Versuchen waren zuvor im Korb gelandet. Entsprechend hatte sein Trainer in dieser entscheidenden Szene nur einen Gedanken: „Bitte, bitte, ich brauche nur einen, Paul“, erzählte Florian Hartenstein hinterher. Sein Spieler gehorchte und traf zum 67:64-Endstand. Es war der Höhepunkt einer starken Aufholjagd.

Schwankungen diesmal innerhalb eines Spiels

Die Dragons haben nämlich ein besonderes Talent. Schon häufiger ist es in dieser Saison vorgekommen, dass die Mannschaft durch schwache Leistungen Siege verschenkt hat. Wie vergangene Woche bei der unnötigen Niederlage gegen Schalke 04. Ebenso oft haben die Drachen dann aber eine starke Reaktion gezeigt und so zum Beispiel Spitzenreiter Chemnitz zweimal geschlagen. In Hagen jetzt zeigten sie diese Schwankungen sogar innerhalb eines Spiels.

Erstaunen in der Halbzeit

Als die Mannschaften mit der Halbzeitsirene in die Kabinen gingen, herrschte bei den Dragons leises Erstaunen. „Wir lagen mit zwölf Punkten zurück, dabei hatte es sich ehrlich gesagt viel höher angefühlt“, gab Chase Griffin zu. Der Routinier war an seine erste Wirkungsstätte in Deutschland zurückgekehrt und hatte wie seine Teamkollegen in der ersten Hälfte nicht gut gespielt. „Wir haben in der Defense einige Male echt geschlafen. Mental waren wir aber nicht vom Spiel weg“, sagte Hartenstein.

Lavrinovicius der MVP

In der zweiten Hälfte holten sich die Dragons dann über die Defensive mehr Sicherheit und kamen schrittweise näher. Sieben Punkte betrug der Rückstand noch nach dem dritten Viertel (47:54) und bei den Gastgebern meldete sich endgültig der Kopf. Hagen hatte zuletzt zwar bei den Topteams in Chemnitz und Hamburg gewonnen, aber alle drei Heimspiele 2019 verloren.

Die Drachen nutzten die weiter steigende Verunsicherung des Gegners aus, vor allem in Person von Danielius Lavrinovicius. Auch der Youngster hatte im Saisonverlauf immer mal wieder Probleme mit seinem Spiel, trumpfte jetzt mit 18 Punkten und neun Rebounds aber groß auf. So war er mehr als ein würdiger Ersatz für Demetris Morant, der nach Krankheit nur knapp sieben Minuten spielte. „Er war ganz klar unser MVP“, freute sich Griffin für Lavrinoicus.

Anzeige Anzeige

Eine Führung im gesamten Spiel

Darüber hinaus traf das Team im Schlussviertel auf einmal sogar von außen. Die Dreier fielen und Albrecht sorgte eben für die Entscheidung. „Es ist in einem Moment des Spiels wichtig, das man führt – und das ist am Ende“, sagte Hartenstein. Es war die einzige Führung der Dragons im gesamten Spiel.