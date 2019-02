Es geht nur mit Zusammenhalt: Die Artland Dragons schwören sich auf den Saisonendspurt in der ProA ein. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück Mit dem Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 starten die Artland Dragons in den Saisonendspurt in der ProA. Die Quakenbrücker Basketballer haben in den letzten acht Partien die Playoffs noch im Blick, auch wenn es ein schwer zu erreichendes Ziel ist.