Quakenbrück In der Vorbereitung auf ihre Spiele redet Florian Hartenstein viel mit seinen Spielern. Der Trainer der Artland Dragons stellt seine Ideen vor oder gibt konkrete Anweisungen. So war es auch vor dem 103:96-Sieg gegen Chemnitz jetzt. Zwei Spieler setzten die Vorgaben ihres Coaches perfekt um.

„Ich habe ihm gesagt, dass er sich mehr zutrauen und den Ball fordern soll“, sagte Hartenstein über Paul Albrecht. Der Flügelspieler hatte in den vergangenen Spielen etwas mit sich gehadert und zu viel nachgedacht. Spätestens im Schlussviertel jetzt fand er zurück zu alter Stärke. „Wenn ich das jetzt dauerhaft ablege, werde ich auch konstant wieder gute Leistungen zeigen“, versprach der 25-Jährige. (Weiterlesen: Artland Dragons: Wieder mal ganz oben auf der Welle).

Privatduell gegen Ziegenhagen deutlich gewonnen

Ebenfalls rundum zufrieden war Chase Griffin. Sein Trainer hatte vor dem Spiel entdeckt, dass der Routinier in dieser Saison bisher genau einen Dreier weniger getroffen hat als der beste Chemnitzer Stürmer Malte Ziegenhagen. Das kleine Privatduell ging dann ganz eindeutig an Griffin, der sechs Dreier traf – bei Ziegenhagen war es einer.

„Er hat uns in Karlsruhe sehr gefehlt“

Natürlich freute sich der 35-Jährige hinterher auch darüber, etwas anderes war ihm aber viel wichtiger. „Der Fuß schmerzt noch ein bisschen, aber insgesamt fühle ich mich sehr gut“, sagte Griffin. In der Vorwoche hatte er in Karlsruhe pausiert, nachdem er im letzten Spiel des vergangenen Jahres in Ehingen umgeknickt war und ihn diese Angelegenheit etwas länger beschäftigt hatte. „Er hat uns in Karlsruhe sehr gefehlt. Wenn er auf dem Feld steht, haben auch die anderen mehr Sicherheit“, lobte Hartenstein den ältesten Spieler des Kaders.

Der Glaube an jeden Wurf

Was das im Einzelnen bedeutet, erklärte Griffin so: „Wenn einer bei uns trifft, läuft es meistens auch bei den anderen.“ Bei ihm lief es an diesem Abend wieder einmal besonders. Auch dafür hatte der Topscorer eine Erklärung: „Bei jedem Wurf, den ich mache, glaube ich daran, dass er reingeht. Passiert es dann, ist es eines der besten Gefühle der Welt.“ Ein Gefühl, dass er bei Würfen von außen diese Saison nun schon 56-mal erlebt hat.