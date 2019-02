Quakenbrück Vor der Partie am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Chemnitz Niners gehen die Gedanken der Artland Dragons automatisch an das Hinspiel. Im Dezember fügten die Quakenbrücker Basketballer dem Tabellenführer die erste Niederlage der Saison zu. Eine Wiederholung jetzt ist natürlich erwünscht – wenn auch sehr schwer umsetzbar.

„Wir werden eine andere Mannschaft treffen als im Hinspiel. Dort haben wir sie überrascht“, vermutet Florian Hartenstein. Der Trainer der Dragons will gar nicht in Understatement machen, sondern realistisch auf die Kräfteverhältnisse blicken. Bei der Begegnung in Chemnitz hatten den Niners einige Spieler gefehlt. Die Verletzungssorgen sind aber überwunden, sodass Trainer Rodriho Pastore mit den Nachverpflichtungen den individuell besten Kader der Liga zur Verfügung hat. Beleg dafür: Die letzten vier Spiele gewannen die Sachsen, die darüber hinaus mit zwei Siegen in den nächsten beiden Spielen bereits vorzeitig für die Playoffs qualifiziert sind. (Weiterlesen: Spielbericht vom Sieg im Hinspiel in Chemnitz).

Einen Dreier weniger getroffen als Ziegenhagen

Umso wichtiger ist es, dass einer der wichtigsten Führungsspieler beim erneuten Versuch als „David“, den „Goliath“ von der Tabellenspitze zu bezwingen, wieder dabei ist. Chase Griffin hat seine Fußprobleme überwunden und kann sich so auf eine besondere Mission begeben. „In diesem kleinen Privatduell muss er sich ein bisschen anstrengen“, sagt Hartenstein mit einem Augenzwinkern. Griffin hat in dieser Saison bisher exakt 50 Dreier getroffen – bei 115 Versuchen. Der beste Chemnitzer Schütze ist Malte Ziegenhagen. Der zweiterfolgreichste deutsche Werfer der Liga (15,1 Punkte im Schnitt) hat es bisher 116-mal von außen versucht und dabei 51-mal getroffen. „Aber Chase hat auch ein Spiel weniger gemacht“, betont Hartenstein.

Kaderplatz als Belohnung für Lokudu

Beim überraschenden und entsprechend stürmisch gefeierten 84:75-Sieg im Dezember hatten die Drachen zuvor drei Spiele verloren. Jetzt waren es vorher zwei Niederlagen hintereinander, dennoch ist die Mannschaft noch in einer guten Ausgangsposition für den Rest der Saison. Mit einem Sieg würden die Playoff-Plätze wieder einmal näherrücken, bei einer weiteren Pleite wäre der Abstand zu den Abstiegsplätzen immer noch recht groß.

Zum Ende der Transferfrist haben die Drachen übrigens noch einen weiteren Spieler aufgenommen. Jannik Lokudu hilft dabei aktuell vor allem im Training aus. „Außerdem ist es eine Belohnung für ihn, weil er sich immer wieder zurückgekämpft hat“, betont Hartenstein. In seiner jungen Karriere hatte der 19-Jährige schon drei Kreuzbandrisse erlitten. schl