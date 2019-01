Karlsruhe Das Ergebnis ist ziemlich deutlich. Die Artland Dragons haben bei den PS Karlsruhe Lions klar mit 64:84 (36:34) verloren. Es war ein bemerkenswertes Basketballspiel, wie gemacht für Schwarz- oder Weißmalerei.

Mit Ablauf der Uhr im dritten Viertel ging es los. Karlsruhes Topscorer Davonte Lacy traf einen Dreier. Eigentlich nichts Besonderes, doch der US-Amerikaner hatte in den 30 Minuten zuvor nur zwei Punkte erzielt. Karlsruhe ging so mit einer 56:52-Führung ins Schlussviertel, nachdem sie zuvor eine 10-Punkte-Führung fast verspielt hatten. Und die große Lacy-Show begann. (Weiterlesen: Detaillierter Spielbericht aus Karlsruhe).

Fünf Dreier ließ er im vierten Viertel folgen, dabei einige unglaubliche Treffer. Insgesamt kam Lacy, dem nun alles gelang, auf 24 Zähler und versenkte die Dragons nahezu im Alleingang. Zum Vergleich: Die Drachen trafen auch fünf Dreier – allerdings im gesamten Spiel. Bei 30 Versuchen. Allein Brian Oliver verwandelte nur den ersten von acht Versuchen.

Blaupause von vielen Auswärtsspielen?

So war es am Ende wieder einmal so wie in schon vielen Auswärtsspielen in dieser Saison. Die Drachen halten recht lange gut mit, führen vielleicht sogar, um dann komplett einzubrechen. So war es in Paderborn, Tübingen und vergangene Woche in Trier passiert. Und jetzt also auch in Karlsruhe? So einfach ist es nicht.

Es war, abgesehen von dem späten, aber umso größeren Auftritt des Davonte Lacy, eine Partie, die es sicher nicht ins Feinkostgeschäft dieser Sportart schafft. Beide Mannschaften produzierten einfache Fehler, trafen eine schlechte Wurfauswahl und ließen den Ball nur wenig laufen. So überrascht es auch nicht, dass die Dragons im gesamten Spiel nur neun Assists verteilten (Karlsruhe immerhin 14).

Ohne Routinier Griffin

Ein weiterer Faktor, der zur Unattraktivität des Duells in der weitläufigen Karlsruher Europahalle beitrug, waren die Schiedsrichter. Das Trio agierte zum einen äußerst kleinlich, übersah dann aber auf beiden Seiten gerade beim Zug zum Korb klare Foulspiele. Center Demetris Morant hatte zur Pause bereits drei Fouls gesammelt und war mehr oder weniger aus dem Spiel. Da Routinier Chase Griffin wegen einer Fußverletzung passen musste, fehlten dem Team zwei Leistungsträger. An einem schwachen Tag wie diesem ist das erst recht nicht zu kompensieren.

Irgendwie war mehr drin

Hatten die Dragons also nur Pech mit den Schiedsrichtern, kein Wurfglück und einen gegnerischen Spieler, bei dem auf einmal alles klappt? Oder ist die Mannschaft einfach mental und körperlich nicht fit genug, um Spiele durchzuspielen und nach Hause zu bringen? Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. „Wir müssen unseren Fokus 40 Minuten behalten. Weniger reicht in dieser Liga nicht“, sagte Kapitän Pierre Bland, der mit Abstand bester Spieler der Dragons war. „Wir konnten nicht scoren, als Lacy alles getroffen hat. Dann wird es extrem schwierig“, meinte Trainer Florian Hartenstein nach einem Spiel, in dem trotz des klaren Ergebnisses irgendwie mehr drin gewesen wäre.