Im Hinspiel Topscorer, im Rückspiel noch fraglich ist Dragons-Routinier Chase Griffin (rechts). Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück Der 78:67-Sieg der Basketballer Artland Dragons gegen die PS Karlsruhe Lions am ersten Spieltag ist erst rund vier Monate her. Vor dem Rückspiel jetzt am Samstag (19.30 Uhr) ist die einzige Gemeinsamkeit allerdings, dass es noch die gleiche Saison ist. Ansonsten hat sich vor allem bei den Karlsruhern sehr viel getan.