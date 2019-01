Trier Sie wollten sie unbedingt überqueren, diese Linie in der Tabelle, welche die Playoff-Plätze von den übrigen trennt. Einen Sieg waren die Artland Dragons von diesem Ziel entfernt. Doch dann gab es eine 78:91-Niederlage in Trier. Schuld war eine andere wichtige Marke.

Vier der letzten fünf Spiele hatten die Quakenbrücker Basketballer in der ProA zuletzt gewonnen. Und wer sich die Ergebnisse ansieht, der erkennt schnell, woran das gelegen hat: 80 Punkte, mehr hatten die Dragons bei all diesen Siegen ihrem Gegner nie gestattet. Nur in Ehingen, da haben sie verloren. Man kann es ahnen. 83:85 ging es dort aus.

Bitterer Dämpfer in Trier – hier geht es zum ausführlichen Spielbericht

„Wenn wir mehr als 80 Punkte kassieren, ist es schwer zu gewinnen. So geht es aber vielen Teams“, sagt Power Forward Paul Albrecht und schaut dabei betrübt drein. Dann überlegt er: „Vielleicht“, sagt Albrecht, „haben wir zu viel nachgedacht.“

Nachgedacht darüber, dass man mit einem Sieg in Trier nach langer Zeit wieder auf einen der begehrten Plätze zurückkehrt, die zur Teilnahme am Aufstiegskampf berechtigen. Darüber, dass man am bis dato punktgleichen Tabellenachten Trier einen direkten Konkurrenten überholen könnte. Und darüber, wie das gelingen soll.

Albrecht: Wir wollten es besonders gut machen

„Wir haben uns defensiv viele neue Varianten überlegt“, erklärt der 25-Jährige; „Wir wollten es besonders gut machen.“ Am Ende klappte kaum eine mehr davon.

Dabei hatten die Dragons den Kampf in Trier lange gut angenommen. Bis Mitte des dritten Viertels hielten sie mit. Jonathan Malu sagt: „Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff.“ Vor allem Demetris Morant hatte eine starke erste Halbzeit. 16 Punkte erzielte er da, nach der Pause kam er kaum mehr zum Zug.

Dennoch behaupteten die Dragons die Führung, sieben Punkte (48:41) lagen sie in Front, ehe Jannes Hundt ein fragwürdiges unsportliches Foul bekam. Kelvin Lewis verwandelte beide Freiwürfe und nutzte den folgenden Einwurf zu einem Dreier.

Jetzt warten Karlsruhe und Chemnitz

„Wir haben uns zu sehr von den Schiedsrichterentscheidungen beeinflussen lassen“, gesteht Trainer Florian Hartenstein. Die Stimmung wurde hitzig. „Das hat uns nichts ausgemacht, das motiviert eher“, betont Malu. Trotzdem: Nach und nach verloren die Dragons ihren Rhythmus im Angriff. Aber was schlimmer wog: „Wir haben nicht gut verteidigt“, sagte Hartenstein: „Das war sehr frustrierend.“ 15:26 verlor sein Team das letzte Viertel.

Dass deshalb der Sprung über die Playoff-Linie nicht gelang, „das macht es noch schlimmer“, sagt Albrecht: „Wir wollten es unbedingt. Auch weil wir wissen, was wartet.“ Ein schweres Auswärtsspiel in Karlsruhe, und dann will der Spitzenreiter Revanche. Im Hinspiel siegten die Dragons, Chemnitz blieb unter 80 Punkten. Die Marke, die für die Drachen nun noch mehr Bedeutung hat, wollen sie doch noch einmal über die markante Linie.