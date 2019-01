Quakenbrück Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Artland Dragons mit dem Auftritt am Samstag (20 Uhr) bei den Römerstrom Gladiators. Die Quakenbrücker Basketballer haben in der ProA die gleiche Bilanz wie ihr Gegner, bei einem Sieg winkt Platz acht.

Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch ziemlich frisch bei den Drachen. Ende Oktober unterlagen sie in eigener Halle mit 87:88. „Da waren sie schon sehr dominant unter den Körben“, sagt Trainer Florian Hartenstein. Das gilt nicht unbedingt für die Rebounds, sondern viel mehr für die Anzahl der Punkte. Die drei besten Trierer Werfer Jermaine Bucknor (14,6 Punkte im Schnitt), Johannes Joos (14, im Hinspiel nicht dabei) sowie Till Gloger (13,7) erzielen zusammen weit mehr als die Hälfte der Zähler der Gladiators. Fehlen wird den Gastgebern Thomas Grün. Der Luxemburger hat sich vergangene Woche einen Bänderriss zugezogen. (Weiterlesen: Bericht vom Hinspiel: Artland Dragons prallen an Gloger ab).

Spiel mit Tradition und Atmosphäre

Insbesondere Gloger war mit 26 Punkten in Quakenbrück nicht zu stoppen gewesen. „Ihn müssen wir limitieren, aber wir sind seitdem auch eine etwas andere Mannschaft“, betont Hartenstein. In der Tat: Im Hinspiel hatten Demetris Morant und Jonathan Malu gegen Gloger kein Land gesehen. Beide Center haben sich seitdem extrem verbessert, auch wenn Hartenstein den langjährigen Gegner aus der Bundesliga vor allem über die größere Schnelligkeit seines Teams schlagen will. „Sie sind eine sehr gute und vor allem eingespielte Mannschaft. Ich freue mich auf ein gutes Spiel mit Tradition und Atmosphäre“, sagt Hartenstein. In der großen Arena in Trier werden mehr als 3000 Zuschauer erwartet.

Trend und Statistiken sprechen für die Dragons

Zur guten Atmosphäre dürfte auch die sportliche Bedeutung beitragen. Es empfängt der Tabellenachte den Neunten. Und auch wenn die Dragons in fast allen statistischen Werten die Nase vorn haben, gehen sie gefühlt nicht als Favorit in die Partie. Beide Mannschaften haben neun Spiele gewonnen und neun verloren, wobei der Trend im Moment ebenfalls etwas für die Dragons spricht, die vier der vergangenen fünf Partien gewonnen haben. Trier holte im gleichen Zeitraum hingegen nur einen Sieg. (Weiterlesen: Eine ziemlich unnötige Zitterpartie beim Sieg gegen Paderborn).

Baunach aktuell vier Siege zurück

„In dieser Liga ist in diesem Jahr irgendwie alles möglich“, weiß auch Hartenstein. Nach dem Sieg der Young Pikes Baunach am Mittwoch gegen Schalke 04 haben die Dragons aktuell vier Siege Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Wir haben den Blick immer auf die hinteren Plätze. In unserer aktuellen Situation empfiehlt es sich aber eher, etwas nach oben zu schauen“, sagt Hartenstein nach zuletzt zwei Siegen in Serie. Der Gewinner der Partie könne sich vorerst Richtung Playoffs orientieren.

Albrecht trotz Erkältung dabei

Um dieses Ziel zu erreichen, stehen den Drachen wie so oft in den vergangenen Wochen alle Spieler zur Verfügung. Das gilt auch für Paul Albrecht, der mit 25 Punkten im Hinspiel groß auftrumpfte. Der Flügelspieler hatte wegen einer Erkältung unter der Woche nicht alle Trainingseinheiten absolviert, ist aber rechtzeitig wieder fit geworden – und bereit für die Revanche gegen Trier.