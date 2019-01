Quakenbrück Die letzten Monate stellte Brian Oliver in Amerika Pakete zu. Seit Januar ist er für die Zustellung der Punkte bei den Artland Dragons zuständig. Bei seinem Debüt klappte es schon mal ganz gut. Acht Dreier traf der Amerikaner beim 111:56-Kantersieg gegen Hanau.

Die letzten Monate waren nicht die allereinfachsten in der Karriere von Brian Oliver. „Ich wusste nicht, ob ich je wieder mit Basketball mein Geld verdienen werde“, gestand der 2,01 Meter große Flügelspieler. Für den Versandriesen Amazon stellte er Pakete zu. „Ich hatte einen ganz normalen Job. Das war cool. Aber es war nicht das, was ich machen wollte.“ Er hat Basketball vermisst.

Dann kam der Anruf der Dragons. Ein Agent hatte den Flügelspieler, der letztes Jahr in Österreich Meister geworden war, angeboten. „Wir haben Videos gesehen und uns für ihn entschieden“, berichtete Trainer Florian Hartenstein: „Wir wussten, dass er gut ist. Aber dass er gleich so einschlägt, das konnte keiner ahnen.“

Acht Dreier traf Oliver bei zehn Versuchen. „Ich glaube, am College habe ich mal neun getroffen. Aber acht ist schon Wahnsinn! Dabei war der erste Versuch ein Airball“, erinnert er sich und sagt. „Ich habe so lange auf diese Chance gewartet und dann das. Was denken die Leute jetzt nur?“, schoss es ihm nach dem Fehlversuch durch den Kopf. „Ich hab das ausgeblendet und weitergeworfen.“

Griffin macht den Nachrücker

Mit 24 Punkten war er Topscorer der Partie – und brachte damit die Dragons in eine unangenehme Lage. Vor jedem Spiel dürfen die Fans im Foyer der Arena abstimmen, welcher Spieler denn diesmal die meisten Punkte erzielt. Sie werfen dazu Zettel in Boxen. Die Box von Oliver war noch nicht fertig.

Also wurde Chase Griffin als „Nachrücker“ erkoren. Der Routinier erzielte insgesamt 16 Zähler. Elf davon gleich zu Beginn des Spiels. Mit 15:6 brachte er die Dragons so früh in Führung. Auch wenn Hanau zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit noch einmal herankam. Das stark ersatzgeschwächte Tabellenschlusslicht konnte nur schwer mithalten.

Dafür spielten die Dragons zu konsequent. Eine Eigenschaft, die sie in der Hinrunde häufig vermissen ließen. Die sie aber im Laufe des Dezembers wieder fanden. „Der Sieg gegen Chemnitz hat uns gutgetan“, befand Aufbauspieler Thorben Döding, der gegen Hanau gemeinsam mit Pierre Bland (12 und 7 Assists) als Gestalter glänzte und immer wieder seine Mitspieler in Szene setzte.

Fans singen: Oh wie ist das schön!

Jeder trug seinen Teil bei, jeder auf seine Weise. Paul Albrecht und Danielius Lavrinovicius (11 und 8 Rebounds) ackerten unter den Körben, Jonathan Malu feierte nach längerer Verletzung einen guten Einstand. Neben guter Verteidigung waren die Dreier (20 Treffer bei 32 Versuchen) der Schlüssel zum Sieg.

„Alle haben heute Selbstvertrauen getankt, das war wichtig“, sagte Döding. Einen Monat zuvor hatte das Eigengewächs bedröppelt im Kabinengang gestanden und nicht gewusst, was es sagen sollte. Da hatten die Quakenbrücker gerade gegen Nürnberg verloren, waren im Tabellenkeller und wurden von Teilen der Fans ausgepfiffen. Am Sonntag standen die 2033 Zuschauer in der Arena in der letzten Minute auf und sangen: „Oh, wie ist das schön!“

Oliver: Spaßvogel im Training

Hartenstein weiß: „Das sind die Mechanismen des Geschäfts. Man muss durch alle Phasen durch. Aber so macht es natürlich mehr Spaß.“

Und für den Spaß soll weiter auch Neuzugang Oliver sorgen – im Spiel und im Training. „Er ist ein lebhafter Typ, das tut uns gut“, befindet Hartenstein. Was er damit meint? „Ich sage immer: Ein Lächeln am Tag vertreibt Kummer und Sorgen“, erklärt Oliver. Dass er noch nicht seine Topform hat, weiß er. „Ich arbeite daran.“ Und was passiert, wenn er richtig fit ist? „Ich hoffe“, sagt er und lacht, „dass ich dann richtig gefährlich bin.“