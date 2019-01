Quakenbrück Die Artland Dragons starten an diesem Sonntag gegen Tabellenschlusslich Hanau in das neue Jahr in der ProA. Auch an Silvester und Neujahr waren sie daher in der Trainigshalle. Trainer Florian Hartenstein trug sogar an Weihnachten kurze Hosen.

Es war nur ein Kurzbesuch, aber gut hat er Florian Hartenstein dennoch getan. Mit seiner Frau Theresa, die bereits vorgereist war, verbrachte der Trainer der Artland Dragons die Feiertage in Houston. Vier Tage lang genoss Hartenstein nicht nur das Wiedersehen mit seinem Sohn Isaiah, der für die Houston Rockets in dieser Saison schon einige NBA-Spiele absolviert hat, sondern auch die Sonne des amerikanischen Bundesstaates Texas. „Wir hatten 25 Grad. Das war schon etwas merkwürdig, Heiligabend in kurzen Hosen zu verbringen“, berichtete Hartenstein und lachte.

Und auch Silvester und Neujahr verbrachten er und die Dragons in kurzen Hosen – allerdings in der Quakenbrücker Trainingshalle. Schließlich wollen sie an die guten Leistungen Mitte Dezember – zwei Siege aus drei Spielen, darunter ein Erfolg beim Tabellenführer in Chemnitz – anknüpfen. Am besten gleich am Sonntag (17 Uhr), wenn das Tabellenschlusslicht zu Gast ist in der Artland Arena.

Namenswechsel bei Hanau

Und das hat mittlerweile einen neuen Namen. Aus den Hebeisen wurden die Ebbecke White Wings Hanau. Die Probleme aber bleiben. Mit viel Ambitionen in die Saison gestartet, kämpft der letztjährige Playoff-Teilnehmer aktuell mit wirtschaftlichen und sportlichen Schwierigkeiten. Erst drei Spiele haben die Hanauer bisher gewonnen.

„Davon dürfen wir uns nicht blenden lassen“, warnt Hartenstein: „Sie haben viele Spiele nur knapp verloren. Wir haben im Hinspiel gesehen, wie gefährlich sie sind.“

Nur knapp (90:88) gewannen die Dragons Mitte November die Partie. Beste Spieler waren damals Danielius Lavrinovicus (22 Punkte) und Demetris Morant (16). Während der junge Litauer sich danach oft schwertat, deutete sich für den US-Center ein Leistungsaufschwung an. Mit ein Grund, weshalb es für die Dragons im Dezember so gut lief. „Wir haben unsere Defense umgestellt, und wir haben herausgefunden, wie wir Meech am besten für unser Spiel nutzen können“, sagt Hartenstein.

Griffin und Herold wieder fit, Oliver als Neuzugang

In dieses Spiel soll nun auch Brian Oliver eingebunden werden. Der Neuzugang aus den USA ist ebenso dabei wie die zuletzt angeschlagenen Jonas Herold und Chase Griffin. Bei Hanau fehlt dagegen ein wichtiger Baustein. Center Josef Eichler (11 Punkte im Hinspiel) wurde nach einer Tätlichkeit im Spiel gegen Karlsruhe von der Liga für ein Spiel gesperrt. sfe