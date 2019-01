Quakenbrück. Nach einer einwöchigen Weihnachtspause sind die Artland Dragons wieder in die Vorbereitung auf die restliche Saison in der ProA eingestiegen. Beim Trainingsstart der Quakenbrücker Basketballer war auch Neuzugang Brian Oliver dabei.

„Natürlich muss er sich noch etwas anpassen und fitter werden. Aber er ist eine sehr offene Person und macht das bisher ganz gut“, sagt Trainer Florian Hartenstein über den 28-jährigen US-Amerikaner, der auf den kleinen Positionen variabel einsetzbar ist. Oliver hatte in der vergangenen Saison in Österreich mit den Kapfenberg Bulls das Double geholt und „wird uns sicher weiterhelfen“, wie Hartenstein betont. Mit einigen Einheiten – trainiert wurde auch an Silvester und Neujahr – bereiten sich die Dragons auf das erste Spiel 2019 vor. Gegner ist am kommenden Sonntag (17 Uhr) der Tabellenletzte White Wings Hanau. Nicht dabei sein wird dann Jonas Herold, der weiterhin an einer Kapselverletzung im Zeh laboriert. Chase Griffin war im letzten Spiel des Jahres in Ehingen umgeknickt, wird aber rechtzeitig wieder fit.