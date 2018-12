Ehingen. Die Artland Dragons haben ihr letztes Spiel des Jahres verloren. Die 83:85-Niederlage beim Team Ehingen Urspring zeigte den Quakenbrücker Basketballern auf, wo ihre Schwächen liegen und woran sie im neuen Jahr arbeiten müssen. Der Vorsatz dafür ist jedenfalls gefasst.

Immer wieder dieses verflixte dritte Viertel. Wobei es nicht immer in dieser Saison in der ProA schlecht war. In Chemnitz zum Beispiel hatten die Dragons zum Beispiel ihre beste Leistung direkt nach der Pause bisher gezeigt. In Ehingen jetzt war es das komplette Gegenteil.

37:39 hatten die Drachen zur Halbzeit zurückgelegen und dabei nicht geglänzt, aber ganz ordentlich gespielt. Im dritten Viertel erzielten sie dann sogar 20 Punkte – kassierten aber eben auch 30. Ehingen überzeugte durch Teamplay, gab allein in diesen zehn Minuten zwölf Assists (Dragons vier) und holte sich elf Rebounds (Dragons fünf). Ohnehin die Rebounds: Im „Hinspiel“ am Montag, das mit 81:72 gewonnen wurde, hatten die Dragons ihren Gegner unter den Brettern kontrolliert. Im Auswärtsspiel jetzt ließen sie allein 14 Offensivrebounds zu. „Das ist viel zu viel. Da hat uns heute die mentale Frische gefehlt“, bemängelte Trainer Florian Hartenstein.

Leistungsträger nicht in Griff bekommen

Der zweite große Unterschied zum Heimspiel: Die Quakenbrücker bekamen die Leistungsträger der Ehinger viel weniger unter Kontrolle. Allein Kevin Yebo überzeugte mit 16 Punkten, 15 Rebounds und sieben Assists. „Es ist nicht so, dass wir super auseinandergespielt wurden. Wir haben die einfachen Sachen nicht gut gemacht“, merkte Hartenstein an.

Es war aber auch nicht alles schlecht im Spiel der Dragons nach zuvor zwei überzeugenden Leistungen. So zeigte die Mannschaft speziell im Schlussviertel große Moral und kam noch einmal richtig heran. Eine realistische Chance auf den Sieg bestand zwar nicht mehr, aber immerhin wurde so der in der Endabrechnung vielleicht wichtige direkte Vergleich geholt. Das alles ohne Chase Griffin, der bereits im ersten Viertel umgeknickt und danach spürbar gehandicapt war. Eine schmerzhafte Angelegenheit, die aber keine größeren Folgen haben dürfte.

Was bedeutet das nun alles für die Dragons? „Der gute Vorsatz ist, dass wir Konstanz reinbekommen. Wir haben ja auch hier gezeigt, dass wir es können und dass wir in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit einen Rückstand aufzuholen. Wenn wir es schaffen, solche Leistungen konstant abzurufen, dann können wir vorne mitspielen. Gerade weil die Liga so ausgeglichen ist“, sagte Jannes Hundt.

Neuer Spieler kommt

Mit dabei helfen soll ein neuer Spieler, den die Dragons sich und ihren Fans unter den Weihnachtsbaum legen. Wenn die Mannschaft am 29. Dezember nach dem kurzen Urlaub die Arbeit wieder aufnimmt, wird Brian Oliver dabei sein. Der Flügelspieler ist 2 Meter groß und hat zuletzt in Österreich gespielt. Dort feierte mit den Bulls Kapfenberg das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg und war mit 10,6 Punkten zweitbester Werfer seines Teams. „Wir schaffen mit ihm mehr Qualität von der Bank und können die Minuten insgesamt besser verteilen“, sagt Geschäftsführer Marius Kröger über den 28-jährigen US-Amerikaner.