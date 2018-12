Quakenbrück Mit viel Selbstvertrauen und mehr personellen Alternativen gehen die Artland Dragons in die letzte Partie des Jahres. Am Samstag (19 Uhr) spielen die Quakenbrücker Basketballer beim Team Ehingen Urspring. Das „Hinspiel“ am Montag hatten die Dragons gewonnen.

Die Aufgaben zuletzt haben „körperlich und emotional reingehauen“, wie es Trainer Florian Hartenstein ausdrückt. Durch die Siege in Chemnitz und gegen Ehingen haben sich die Drachen zum Jahresende in eine wesentlich komfortablere Ausgangsposition gebracht. Zeit zum Ausruhen ist deswegen aber natürlich noch lange nicht. (Weiterlesen: Morants Hunger auf Muffins - Spielbericht vom Sieg im Heimspiel gegen Ehingen).

Der Blick geht schon ins nächste Jahr

Die weiteste Auswärtsfahrt der Saison soll schließlich nicht umsonst angetreten werden. Mit einem weiteren Erfolg würden die Dragons ihre Bilanz mit dann acht Siegen und acht Niederlagen ausgleichen. Hartenstein blickt auch schon etwas ins neue Jahr. „Da haben wir zum Auftakt Heimspiele gegen Hanau und Paderborn. Dort wollen und können wir direkt nachlegen.“

Caisin und Malu wieder dabei

Erst einmal steht aber der Rückrundenauftakt in Ehingen auf dem Programm. Im Vergleich zum Duell am Montag (81:72) hat sich die Personalsituation auf beiden Seiten leicht verändert. Bei den Gastgebern ist Kevin Strangmeyer mit dem Nachwuchsteam zu zwei Turnieren in die USA gereist, die Rotation besteht somit aus acht Spielern. Bei den Quakenbrückern fällt Jonas Herold weiter aus, dafür sind Radii Caisin und Jonathan Malu wieder an Bord.

Caisin kehrt von einem Lehrgang der U-18-Nationalmannschaft zurück und hat die Nominierung für den Kader im kommenden Jahr in der Tasche. Malu hat seine Nervenprobleme am Sprunggelenk auskuriert und ist seit Mittwoch wieder im Training. Der Center trifft dabei nun auf seinen ehemaligen Verein, in der vergangenen Saison hatte Malu für Ehingen ordentliche Zahlen aufgelegt. (Weiterlesen: Zwischenbilanz nach der Hinrunde der Artland Dragons).

Alle sollen ihren Job machen

Entsprechend ist sich Hartenstein sicher: „Wenn alle ihren Job machen, haben wir eine gute Chance.“ Einer, der seinen Job in der ersten Begegnung besonders gut gemacht hat, ist Demetris Morant. Der Center überragte mit 30 Punkten und will seinen positiven Trend fortsetzen. „Ehingen wird bestimmt ein paar taktische Änderungen vornehmen“, ist sich Hartenstein sicher. schl