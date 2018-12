Quakenbrück. Noch ist keine Zeit zum Verschnaufen für die Artland Dragons. Am Samstag (19 Uhr) sind die Quakenbrücker Basketballer noch einmal beim Team Ehingen Urspring gefordert, bevor es in die kurze Weihnachtspause geht. Mit dem Sieg gegen den gleichen Gegner haben die Drachen gerade die Hinrunde abgeschlossen. Zeit für eine Zwischenbilanz.

So verlief die Hinrunde: Der Saisonstart war äußerst positiv. Nach einer ungeschlagenen Vorbereitung mit Siegen gegen die Bundesligisten Vechta und Bremerhaven wurden auch die ersten drei Ligaspiele gewonnen. Die Hoffnungen und Erwartungen stiegen sprunghaft an, wurden aber schnell wieder gedrosselt. Es folgten fünf teils herbe Niederlagen (52:89 beim FC Schalke, 79:101 in Heidelberg). Die zwei Siege danach waren wichtig, weil es direkt wieder drei Niederlagen gab. Speziell die Heimpleite gegen Nürnberg Anfang Dezember verschlechterte die Stimmung erheblich.

Das „Weihnachtswunder“

Wie schnell es im Basketball gehen kann, zeigten dann die beiden letzten Auftritte der Hinrunde. Erst das „Weihnachtswunder“ mit dem Sieg beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Chemnitz, dann der wichtige Erfolg im Heimspiel gegen Ehingen. Macht in der Summe eine fast ausgeglichene Bilanz (sieben Siege, acht Niederlagen) und Platz acht für das Team von Trainer Florian Hartenstein. Für einen Aufsteiger mit einem Etat im durchschnittlichen Bereich ein sehr ordentliches Ergebnis.

Das lief gut, das lief schlecht: Es fehlt auf jeden Fall Konstanz in den Leistungen. Die Spiele gegen Nürnberg und nur sechs Tage später in Chemnitz sind der beste Beleg. Außer von Ex-Kapitän Max Rockmann trennten sich die Drachen vorzeitig von Kaimyn Pruitt, der gar nicht zum Einsatz kam. Nachverpflichtet wurde Radii Caisin, der als Jugendspieler zwar Potenzial hat, aber noch Zeit braucht. Dem Kader fehlte in eigenen Spielen merklich die Tiefe, da auch Spieler wie Eric Curth und Jonathan Malu noch nicht wie erhofft zum Zuge gekommen sind.

Bland und Albrecht liefern

Auf der anderen Seite liefern Kapitän Pierre Bland und Paul Albrecht die erwartet guten Leistungen regelmäßig ab. Döding und Lavrinovicius haben einen festen Platz in der Rotation, wobei gerade Letzterer nach starken Leistungen zuletzt etwas die Form verloren hat. Der 35-jährige Chase Griffin füllt die Rolle als Leitwolf gut aus und ist mit 15 Punkten im Schnitt bester Werfer der Dragons.

Die Überraschungen: Das sind vor allem Jannes Hundt und Demetris Morant. Hundt überzeugt mit viel Biss und Tempo, Center Morant hat die größte Entwicklung hingelegt. In der ersten Hälfte der Hinrunde kam der 26-Jährige auf ordentliche 10,3 Punkte und 4,3 Rebounds, traf allerdings bei 13 Versuchen keinen einzigen Freiwurf. Die Zahlen der zweiten Saisonhälfte sind beeindruckend: 17,1 Punkte, 9,1 Rebounds und eine Freiwurfquote von 48,6 Prozent.

Die Perspektive: Sollten die Dragons – mit personeller Verstärkung im neuen Jahr – sich nach den Eindrücken der letzten Spiele weiter stabilisieren und eine gewisse Konstanz erreichen, wird der Abstieg schnell kein Thema mehr sein. Ob es dann sogar zu einer Playoff-Teilnahme reicht, ist in einer enorm ausgeglichenen Liga (den 3. und den 14. trennen gerade einmal drei Siege) nur sehr schwer vorherzusehen.