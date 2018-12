Quakenbrück Die Artland Dragons steuern auf ein fröhliches und entspanntes Weihnachtsfest zu. Nach dem überraschenden Sieg in Chemnitz gewannen die Quakenbrücker Basketballer auch die zweite Partie des Doppelspieltages. Das 81:72 (35:32) gegen das Team Ehingen Urspring hatte einen klaren Matchwinner.

Nach den ersten Spielen der laufenden Saison in der ProA hat Theresa Hartenstein ein Versprechen abgegeben. Jedes Mal, wenn ein Spieler der Dragons ein Double Double, also zweistellige Werte in zwei Statistiken erzielt hat, backt die Frau von Dragons-Coach Florian Hartenstein Muffins. Nun ist Frau Hartenstein aber zur Zeit in den USA bei Sohn Isaiah und kann ihre „Schulden“ nicht einlösen. (Weiterlesen: Dragons siegen sensationell bei Spitzenreiter Chemnitz).

Morant „war heute überall“

Sie hätte einiges zu tun, denn mit Demetris Morant haben die Dragons einen Spieler, der eben jene Double Doubles mittlerweile mit Vorliebe aufglegt. Gegen Ehingen jetzt bereits zum dritten Mal in Folge – und wie. Mit 30 Punkten und 12 Rebounds war er der klare Matchwinner für die Quakenbrücker, die mit dem Sieg auf den achten Tabellenplatz springen.

Es war nach dem überragenden, aber auch sehr kräftezehrenden Auftritt in Chemnitz ein Erfolg des Willens, des Teamgeistes – und eben von „Meech“ Morant. „Er war heute überall“, sagte sein Trainer, der sich über die Entwicklung des Centers ebenso freute wie die 1977 Fans in der Artland Arena.

Matchwinner achter nicht auf seine Zahlen

Morant selbst war sich seines starken Auftritts durchaus bewusst. Die Frage, wann er das letzte Mal 30 Punkte im Profibereich erzielt hatte, konnte der 26-Jährige direkt beantworten: „Noch nie“, sagte er, lachte und dachte gleich weiter: „Ich achte nicht auf meine Zahlen, sondern darauf, dass wir das Spiel gewinnen.“

Morant war der entscheidende Spieler, zumal er auch Kevin Yebo kaltstellte und Ehingens Topscorer schon bereits Anfang des vierten Viertels das fünfte Foul anhängte. Doch auch die übrigen Spieler traten mit dem „Geist von Chemnitz“ auf. Der Sieg beim zuvor ungeschlagenen Tabellenführer hat den Dragons erkennbar Selbstvertrauen gegeben. Fast die ganze Zeit wurde verbissen und diszipliniert verteidigt und vor allem sehr gut gereboundet. Da fiel es letztlich nicht einmal ins Gewicht, dass die Drachen nur vier ihrer 25 Dreierversuche trafen. Mehrfach kam Ehingen näher oder glich das Spiel sogar aus, doch die Quakenbrücker ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und hatten immer die richtige Antwort. Als dann nach Yebo auch noch Spielmacher Rayshwan Simmons im Schlussviertel sein fünftes Foul beging, war die Sache entschieden.

Defense als Schlüssel zum Sieg

„Vor vier Tagen war gefühlt alles schlecht. Jetzt haben wir zwei sehr gute Spiele gemacht und können die schönen Seiten des Sports genießen“, freute sich Hartenstein über den nächsten Entwicklungsschritt seiner Mannschaft. Nur drei Ballverluste hatten sich die Dragons in der zweiten Halbzeit erlaubt und ihren Gegner bei 72 Punkten gehalten. Mit mehr als 86 Zählern im Schnitt stellt Ehingen immerhin die beste Offensive der Liga. Entsprechend positiv fiel das Schlussfazit des Mannes des Tages aus: „Ich liebe es hier zu sein in diesem Team. Ich bin sehr dankbar, dass sie mich aufgenommen haben.“ Das dürfte auf Gegenseitigkeit beruhen.

Wer backt denn nun die Muffins?

Aber was ist denn jetzt eigentlich mit den Muffins für Morant? Florian Hartenstein hat eine einfache Erklärung: „Das muss Jasmine machen.“ Seine Tochter ist Kapitänin des Cheerleaderteams der Dragons soll wie ihre Mutter sehr gut backen können.