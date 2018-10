Quakenbrück Im dritten Heimspiel der Saison in der ProA erwarten die Artland Dragons zum zweiten Mal einen alten Konkurrenten aus Bundesligatagen. Gegen die Römerstrom Gladiators Trier wollen die Quakenbrücker Basketballer am Samstag (19.30 Uhr) vor allem die jüngste Leistung vergessen machen.

Quakenbrück So ganz ist die 52:89-Packung beim FC Schalke 04 noch nicht aus den Köpfen bei den Dragons. Die gesamte Mannschaft musste sich das Spiel noch einmal im Video anschauen. Daraus folgt: „Wir Trainer wollen eine Antwort sehen, müssen unsere Schnelligkeit ausnutzen und so auftreten wie in den ersten drei Saisonspielen“, sagt Trainer Florian Hartenstein. (Weiterlesen: Spielbericht von der derben Niederlage beim FC Schalke 04).

Beide Mannschaften mit gleicher Bilanz

Dort hatten die Dragons jeweils Siege gefeiert und durch viel Einsatz und mannschaftliche Geschlossenheit überzeugt. Tugenden, die gegen Schalke nicht abgerufen wurden, jetzt aber umso wichtiger sind. Gegner Trier stand vergangene Saison im Halbfinale der Playoffs und hat nahezu den kompletten Kader gehalten. Wie die Drachen haben sie ihre ersten drei Spiele gewonnen und zuletzt gegen Topfavorit Chemnitz die erste Niederlage kassiert. Als TBB Trier hatte der Verein 25 Jahre in der Bundesliga gespielt.

Gladiators personell angeschlagen

In Bestbesetzung werden die von Christian Held trainierten Gladiators allerdings nicht nach Quakenbrück reisen. Zwar ist Center Till Gloger nach einer Ellbogenverletzung wieder dabei, dafür gab es zuletzt einige andere „Neuzugänge“ im Krankenlager. Johannes Joos, mit 17,8 Punkten im Schnitt Topscorer bisher, hat sich vergangene Woche am Außenband verletzt und fällt aus. Für den langzeitverletzten Kyle Dranginis wurde Kelvin Lewis nachverpflichtet, der sein Debüt geben wird. Mit Jermaine Bucknor und Simon Schmitz haben zwei weitere Leistungsträger unter der Woche angeschlagen nur wenig trainiert, in beiden Fällen gehen die Dragons aber von einem Einsatz aus. „Sie haben auf jeden Fall das Potenzial, oben mitzuspielen “, sagt Hartenstein.

Bland hat Leistenprobleme überstanden

Der Fokus soll bei den Gastgebern aber ohnehin mehr auf der eigenen Leistung liegen. Pierre Bland hatte während der anstrengenden Trainingswoche kleinere Probleme mit der Leiste, ist aber wieder voll belastbar. Von Kaimyn Pruitt hatten sich die Dragons kürzlich getrennt, der US-Amerikaner wird aber bis Ende des Monats in Quakenbrück bleiben. Unter Umständen ist er beim Spiel als Zuschauer in der Halle dabei, um zu sehen, ob die Mannschaft ein Versprechen ihres Trainers einlöst: „Wir wollen den Zuschauern zeigen, dass wir es besser können als im letzten Spiel.“ (Weiterlesen: Dragons und Pruitt trennen sich sofort).