Nicht länger bei den Dragons: Flügelspieler Kaimyn Pruitt (rechts). Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück Die Artland Dragons und Kaimyn Pruitt gehen getrennte Wege. Die Quakenbrücker Basketballer einigen sich mit dem Flügelspieler auf eine sofortige Vertragsauflösung, Pruitt war in der laufenden Saison in der ProA in vier Spielen nicht zum Einsatz gekommen.