Oberhausen/Quakenbrück Es war eine unruhige Nacht, die Trainer Florian Hartenstein und Geschäftsführer Marius Kröger nach dem Spiel der Artland Dragons beim FC Schalke 04 verlebten. Ihnen steckte die deutliche 52:89-Niederlage der Quakenbrücker Basketballer in den Knochen. Dazu beschäftigt die Verantwortlichen der Drachen eine Personalie.

Bei der Partie in Oberhausen war Kaimyn Pruitt genau wie in den drei Ligaspielen zuvor nicht eine Sekunde zum Einsatz gekommen. Vor zwei Wochen war der Flügelspieler, der vor der Saison von den Itzehoe Eagles gekommen war, umgeknickt und hatte seitdem kaum noch trainiert. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum der US-Amerikaner noch nicht auf dem Feld gestanden hat. „Wir haben im Lauf der Zeit festgestellt, dass es sportlich nicht passt. Außerdem hat Danielius Lavrinovicius eine sehr gute Entwicklung auf seiner Position genommen, sodass es für KP schwer wird, zum Einsatz zu kommen“, sagt Trainer Florian Hartenstein, der betont: „Auf der persönlichen Ebene kann man ihm absolut nichts vorwerfen, er hat sich immer gut verhalten.“

Gespräche mit Pruitts Agenten

Wie es mit dem 28-Jährigen nun weitergeht, ist noch nicht ganz klar. „Wir sind in Gesprächen mit seinem Agenten, um für beide Seiten eine zufriedenstellende Lösung zu finden“, sagt Kröger. Somit könnte auch eine Vertragsauflösung angestrebt werden, sollte der Spieler keinen anderen Verein finden. So weit ist es nach unseren Informationen aber noch nicht.

Die Mannschaft musste sich derweil als „Strafe“ das Spiel beim FC Schalke noch einmal in voller Länge anschauen. Dabei ging es allerdings natürlich viel mehr darum, die Schwächen zu erkennen und möglichst schnell wieder abzustellen. „Es bringt nun ja auch nichts, ewig auf dieser Leistung rumzureiten. Wir müssen daraus unsere Konsequenzen ziehen, und dann ist das Thema abgehakt“, meint Kröger. (Weiterlesen: Bericht von der herben Niederlage der Dragons beim FC Schalke).

Konzentration auf Trier

Der Blick soll also rasch wieder nach vorne gehen, denn mit den Römerstrom Gladiators Trier wartet am kommenden Samstag in eigener Halle der nächste anspruchsvolle Gegner auf die Dragons. Der langjährige Bundesligist hat ebenfalls drei seiner vier Partien bisher gewonnen. Die erste Niederlage gab es am vergangenen Spieltag gegen Tabellenführer Chemnitz. schl