Oberhausen. Drei Spiele hatten die Artland Dragons bisher in der ProA absolviert. Dreimal waren die Quakenbrücker Basketballer als Sieger vom Feld gegangen, weil sie intensiv verteidigten, gut reboundeten und als Team zusammenspielten. Im Duell beim FC Schalke 04 taten sie davon jetzt: Nichts. Die Konsequenz ist die erste Saisonniederlage, die mit 52:89 (28:47) deftig ausfiel.

Ein Teil der Analyse von Trainer Florian Hartenstein nach der Demontage fiel sehr kurz aus. Die Frage, was seine Mannschaft an diesem Abend in der Willy-Jürissen-Halle in Oberhausen gut gemacht habe, war allerdings auch leicht zu beantworten: „Nichts ist gut gelaufen.“ So hatte bei den Quakenbrückern kein Spieler einen zweistelligen Effizienzwert. Bei Schalke waren es gleich fünf.

Etwas länger dauerte da schon die Analyse nach den Schwächen im Spiel der Dragons. Der Schlüssel zu dem schwachen Auftritt lag in der Offensive – und übertrug sich mit voller Wucht auf die Defense. Die Dragons starteten schlecht, trafen im Angriff viele falsche Entscheidungen und agierten insgesamt zu langsam. „Wir haben mit viel zu wenig Energie verteidigt und hatten viel zu wenig Selbstvertrauen. Gerade das verstehe ich nicht“, sagte ein sichtlich angefressener Hartenstein.

Schalke gedanklich und körperlich schneller

Statistiken lügen ja bekanntlich nicht, aber dass hier die beiden reboundstärksten Teams der Liga aufeinandertrafen, war vor allem in der ersten Halbzeit nur sehr schwer zu glauben. Schalke war permanent gedanklich und körperlich schneller und erarbeitete sich so viele zweite Chancen. Dass eine Mannschaft so zwangsläufig Sicherheit in ihr Spiel bekommt, liegt auf der Hand. Die Gelsenkirchener trafen auch die ganz schweren Würfe, die Dragons spielten konstant schlecht. Mit Wurfquoten von 26 Prozent aus dem Feld und 22 Prozent von jenseits der Dreierlinie kann man ein Basketballspiel nicht gewinnen.

Kurz nach der Pause keimte trotz des klaren Rückstandes nach zwei Alley oops auf Demetris Morant dennoch wieder etwas Hoffnung bei den Dragons und ihren rund 50 mitgereisten Fans auf. Es sollte aber ein kurzer Moment bleiben, denn für Partien wie diese ist vermutlich der Begriff „gebrauchter Tag“ entstanden. Es wurde tatsächlich noch schlechter. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zeigten die Dragons ihre mit Abstand schwächste Saisonleistung. Schalke hatte so leichtes Spiel, um den ersten Heimsieg in neuer Umgebung zu feiern. Nach dem Aufstieg war ein Umzug nach Oberhausen notwendig geworden, da es in Gelsenkirchen keine ProA-taugliche Halle gibt. Die Mannschaft stellte gegen an diesem Tag allerdings auch sehr schwache Dragons ihre Eignung für die neue Liga eindeutig unter Beweis.

Deutlichkeit der Niederlage überraschend

Das Überraschende an der ersten Niederlage für die Drachen ist somit nicht die Tatsache, dass die Partie verloren ging. Die Dragons sind Aufsteiger und haben ihre Sache bisher sehr gut gemacht, eine Pleite ist da kein Beinbruch. Doch die Art und Weise und vor allem die Deutlichkeit waren so sicher nicht zu erwarten. „Das ist, seit wir vor drei Monaten als Mannschaft zusammengekommen sind, unsere erste Niederlage“, sagte Max Rockmann mit Blick auf die ungeschlagene Vorbereitung der Quakenbrücker und ergänzte: „Es ist sehr bitter, weil einfach nichts funktioniert hat. Aber es ist trotz allem nur eine Niederlage.“

Der Flügelspieler und sein Trainer nutzten dann unabhängig voneinander noch ein Wort: Wake up call, also Weckruf. „Die Jungs müssen begreifen, dass wir es nur über die Energie schaffen. Wir können nicht einfach auftauchen und denken, dass wir ohne Weiteres gewinnen“, warnte Hartenstein. Rockmann, der mit seinen Teamkollegen vor der Partie am kommenden Samstag gegen Trier eine harte Trainingswoche erwartet, war das ebenfalls bewusst: „Man muss gegen alle Gegner mit 100 Prozent spielen, sonst läuft es so, wie es heute gelaufen ist.“