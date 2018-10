Oberhausen Die Artland haben in der ProA ihre erste Saisonniederlage kassiert. Beim FC Schalke 04 Basketball verloren die Quakenbrücker Basketballer deutlich mit 52:89 (28:47). Normalform erreichte dabei kein Spieler.

1. Viertel: Die Dragons legten schon einen echten Horrorstart hin. Als Trainer Florian Hartenstein nach rund vier Minuten die erste Auszeit nahm, stand es 6:0 für die Gastgeber. Die Drachen agierten offensiv zu langsam, zu ungenau und zu ungeordnet. Nach 4:15 Minuten erzielte Paul Albrecht die ersten Punkte für die Quakenbrücker - besser wurde es danach nicht. Schalke verteidigte zwar nicht überragend, aber hart und konsequent. Das reichte, denn die Gäste zeigten nicht ihr gewohntes Teamplay, die vielen Einzelaktionen blieben meist erfolgos und so stand es nach sieben Minuten 2:14. Erst gegen Ende des Viertels wurde es kurz dank der Übersicht von Pierre Bland etwas besser, der seine Teamkollegen in Szene setzte. Insgesamt waren es jedoch auf beiden Seiten sehr schlechte zehn Minuten und so führten die Gelsenkirchener mit 21:10. Es sollte allerdings noch viel schlimmer werden

2. Viertel: Schon im ersten Viertel hatte das Rebounding der Dragons überhaupt nicht gepasst. Ein Trend, der sich fortsetzte. Schalke dominierte ganz klar die Bretter und hatte so auch einige zweite Chancen. Dazu war auch die Trefferquote bei Würfen von Außen klar verteilt. Mitte des zweiten Viertels hatte Schalke sechs Dreier getroffen - die Dragons keinen. Das klare Ergebnis von 34:14 konnte entsprechend keine Überraschung sein. Auch, weil Schalke bei einigen Würfen gehöriges Glück hatten und der Ball bei den Drachen wie bei einem Drerierversuch von Jannes Hundt wieder aus dem Korb herausrollte. Eine Erklärung für einen derart deutlichen Spielverlauf war das aber natürlich nicht. Schalke spielte schlicht in allen Bereichen besser und führte so völlig verdient zur Halbzeit mit 47:28. Die Hälfte der Punkte gingen bei den Dragons dabei allein auf das Konto von Bland.

3. Viertel: Die zweite Halbzeit eröffnete Demetris Morant für die Drachen. Der Center war in der ersten Hälfte ohne Punkt und Rebound gebleiben, legte nun aber zwei Alley oops nach und gab seiner Mannschaft sowie den rund 50 mitgereisten Fans kurz noch einmal etwas Hoffnung. Es sollte aber ein kurzer Moment bleiben, denn für eine echte Aufholjagd reboundeten und vor allem verteidigten die Dragons an diesem Tag viel zu schlecht. Schalke zog das Tempo kurz wieder an und führte nach 24 Minuten komofortabel mit 58:34. In den folgenden Minuten wurde aus einer eindeutigen Angelegenheit eine Demontage. Nach 28 Minuten betrug der Rückstand erstmals 30 Punkte, da auch die Umstellung auf Zonenverteidigung überhaupt nicht fruchtete. Das Ergebnis von 71:35 nach dem dritten Viertel bildete das Geschehen auf dem Parkett der Willy-Jürissen-Halle in Oberhausen exakt ab.

4. Viertel: Im Schlussabschnitt hatte die Partie eher Testspielcharakter, allerdings mit hohem Frustpotenzial für die Dragons. Die Sache war natürlich gelaufen und so tat sich auch nicht mehr viel. Bester Werfer der Dragons war Pierre Bland mit 14 Punkten und damit einziger Spieler der Dragons mit zweistelliger Ausbeute. In der kommenden Woche empfangen die Drachen am Samstag ab 19.30 Uhr die Römerstrom Gladiators Trier.