In guter Form: Neuzugang Chase Griffin. Foto: Kamper

Quakenbrück Eigentlich wollten die Artland Dragons am Samstag ihr erstes Testspiel in Vorbereitung auf die Saison in der ProA bestreiten. Daraus wird aber nichts, denn der Gegner der Quakenbrücker Basketballer hat kurzfristig abgesagt.