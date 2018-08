Teil des Plakats: Maskottchen Tobi auf dem Weg zur „Schule“. Foto: Artland Dragons

Quakenbrück. Die Sommerferien sind vorbei. An diesem Donnerstag beginnt in Niedersachsen wieder die Schule. Autofahrer im Nordkreis sollten sich nicht wundern, wenn ihnen ein Drache mit rosa Tornister über den Weg läuft… Die Artland Dragons, in der Sommerpause in die 2. Basketball-Bundesliga ProA aufgerückt, haben ein Herz für Kinder.