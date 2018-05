Bald doch ein Pro-A-Standort? Die Artland Arena in Quakenbrück. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons können weiter auf eine Teilnahme an der ProA in der kommenden Saison hoffen. Die Basketball-Bundesliga hat am Dienstag die Abstimmung über die Eröffnung eines Wildcard-Verfahrens in der ProA gestartet. Die Dragons sind der einzige Bewerber. Sie benötigen allerdings die Zustimmung von zwei Dritteln aller Zweitligisten.