Gibt es doch noch einen Weg in die ProA für Pierre Bland (rechts) und die Dragons? Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Marius Kröger, Geschäftsführer der Artland Dragons, wird in den kommenden Tagen möglicherweise viel Überzeugungsarbeit hinter den Kulissen leisten müssen. Denn die Frage nach einem Aufstieg der Quakenbrücker Basketballer in die ProA am Grünen Tisch zieht sich weiter in die Länge und entwickelt sich möglicherweise zu einem spannenden Abstimmungskrimi.