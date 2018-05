Bald doch ProA-Standort? Die Artland Arena in Quakenbrück. Der Verein hofft noch auf den Aufstieg am Grünen Tisch. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Für die Artland Dragons steht an diesem Montag ein richtungsweisender Tag an. Dann, so teilte die 2. Basketball-Liga mit, will sie verkünden, welche Teams kommende Saison in der ProA spielen. Zudem könnte ein Wildcard-Verfahren eröffnet werden. Für den Verein aus Quakenbrück besteht also noch die Chance aufzusteigen – und sie steht nicht einmal schlecht.