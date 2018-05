Quakenbrück. Die sportliche Qualifikation hatten die Artland Dragons verpasst, dennoch spielen die Quakenbrücker Basketballer in der kommenden Saison unter Umständen doch in der ProA. Die Rheinstars Köln ziehen sich aus der 2. Bundesliga zurück. Wie es genau weitergeht, wird allerdings nicht vor Anfang kommender Woche verkündet.

Groß war die Enttäuschung bei den Dragons und ihren vielen Fans, als sie Ende März nach zwei Niederlagen gegen die Iserlohn Kangaroos im Viertelfinale der Playoffs der ProB gescheitert waren. Ein Aufstieg schien in weiter Ferne, jetzt könnte der Traum von der ProA aber doch noch wahr werden – durch die Hinterür. (Weiterlesen: Artland Dragons: Saison ist vorbei, Spannung bleibt).

Große Arena als große Belastung

Möglich könnte das der Rückzug der Rheinstars Köln aus der ProA machen. „Die Austragung unserer Spiele in der Lanxess Arena hat den Etat für eine ProA-Mannschaft in den vergangenen Jahren unverhältnismäßig stark belastet. Eine Alternative zu der Lanxess Arena gibt es aber aufgrund der für die 2. Liga notwendigen Mindestkapazität von 1500 Zuschauern in Köln nicht, so dass wir uns für die ProB entschieden haben“, wird dasKölner Management mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Stephan Baeck und Marc-Thilo Schott in einer Pressemitteilung zitiert. Die Rheinstars, die in der abgelaufenen Saison Vierter der Hauptrunde wurden, haben ihre Heimspiele in Deutschlands größter Arena ausgetragen. Bei einem Zuschauerschnitt von 1530 Besuchern wurde die hohe Miete zu einer großen Belastung.

AG muss über Wildcard abstimmen

Vom Rückzug der Kölner könnten nun die Dragons profitieren. Da ein Platz in der ProA frei geworden ist, könnte es eine sogenannte Wildcard geben. Hierfür muss allerdings zunächst die Arbeitsgemeinschaft 2. Basketball Bundesliga, die sich aus den teilnehmenden Vereinen zusammensetzt, das entsprechende Verfahren per Abstimmung beschließen. „Wir haben in den vergangenen Wochen im Hintergrund alles gemacht, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das beinhaltete natürlich auch den Antrag für eine Wildcard“, sagte Dragons-Geschäftsführer Marius Kröger. Nach unseren Informationen sind die Quakenbrücker der einzige Interessent für eine solche Wildcard, die 75000 Euro kostet. Wird das Verfahren eingeleitet, muss in einer weiteren Abstimmung dann noch entschieden werden, ob die Dragons die Wildcard erhalten oder nicht.

Weitere Informationen erst am Montag

Darüber hinaus steht noch eine weitere Entscheidung aus. Noch ist immer nicht bekannt, wer neben den Rostock Seawolves der zweite sportliche Aufsteiger aus der ProB sein wird. Am 10. Mai war Stichtag, wegen des Feiertages hat die 2. Basketball Bundesliga allerdings angekündigt, dass genauere Informationen hinsichtlich der Ligenteilnahmen erst am Montag herausgegeben werden.

Meister Scanplus Baskets Elchingen hatte auf einen Lizenzantrag verzichten müssen, da die nötige politische Unterstützung zum Umbau der Spielstätte nach Aussage des Vereins ausblieb. Die Iserlohn Kangaroos als Drachenbezwinger und Halbfinalist hatten ihren Antrag zurückgezogen, nachdem sie die sportliche Qualifikation per Finaleinzug verpasst hatten. Übrig bleibt so noch der FC Schalke 04. Die Mühlbachhalle als Austragungsort der Heimspiele der Gelsenkirchener kommt für die ProA nicht in Frage. Entsprechend bemühten sich die Schalker Verantwortlichen in den vergangenen Wochen um eine andere Halle. Ob diese Anstrengungen von Erfolg gekrönt waren, ist noch nicht bekannt. Wenn nicht, würden die Dragons als sportlicher Aufsteiger nachrücken und wären so nicht mehr auf eine Wildcard angewiesen.