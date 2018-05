Quakenbrück. Die Artland Dragons könnten in der kommenden Saison offenbar doch in der ProA spielen. Nachdem die Quakenbrücker Basketballer sportlich den Aufstieg zunächst eigentlich verpasst hatten, könnte das Ziel jetzt doch erreicht werden. Möglich macht das der Rückzug der Rheinstars Köln aus der ProA.

In den Playoffs waren die Dragons bereits im Viertelfinale nach zwei Niederlagen an den Iserlohn Kangaroos gescheitert. Die Hoffnungen auf den Aufstieg im dritten Jahr ProB nach dem Rückzug aus der Bundesliga schienen dahin. Doch jetzt kommt eventuell alles anders. Die Rheinstars Köln, Tabellenvierter der gerade abgelaufenen Saison, ziehen sich nach aus der ProA zurück. „Die Austragung unserer Spiele in der LANXESS arena hat den Etat für eine ProA-Mannschaft in den vergangenen Jahren unverhältnismäßig stark belastet. Eine Alternative zu der LANXESS arena gibt es aber aufgrund der für die 2. Liga notwendigen Mindestkapazität von 1.500 Zuschauern in Köln nicht, so dass wir uns für die ProB entschieden haben“, sagtt das Kölner Management mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Stephan Baeck und Marc-Thilo Schott in einer Pressemitteilung. In der vergangenen Saison kamen nur knapp 1500 Besucher im Schnitt zun den Spielen der Rheinstars.

Aufstieg per Wildcard

Damit eröffnet sich voraussichtlich die Chance für die Artland Dragons, den frei gewordenen Platz in der ProA einzunehmen. Die Liga wird in diesem Fall im Normalfall eine sogenannte Wildcard stellen, mit der das sportliche Teilnahmerecht an der zweithöchsten deutschen Spielklasse erworben werden kann. Nach unseren Informationen sind die Dragons aktuell der einzige Bewerber für eine solche Wildcard. „Wir haben in den vergangenen Wochen im Hintergrund alles gemacht, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das beinhaltete natürlich auch den Antrag für eine Wildcard“, sagte Dragons-Geschäftsführer Marius Kröger. Zum Ablauf der Lizensierung wollten sich die Liga-Verantwortlichen noch nicht äußern. Am Donnerstag, 10. Mai, läuft für alle Vereine die Frist ab. Erst wenn danach klar ist, welche Vereine von ihrem Startrecht Gebrauch machen, wird das weitere Procedere am kommenden Montag verkündet. Nach unseren Informationen steht darüber hinaus noch nicht fest, ob der FC Schalke 04 sein Aufstiegsrecht wahrnimmt. Dieses hatten die Gelsenkirchener erhalten, da ProB-Meister Scanplus Baskets Elchingen keine Lizenz für die ProA beantragt hat. Finalgegner Rostock Seawolves kann und wird aufsteigen, die Iserlohn Kangaroos als weiterer Halbfinalist hatten ihren Antrag ebenfalls zurückgezogen. Sollte Schalke verzichten, würden die Dragons als bestplatziertes Team der Hauptrunde von den im Viertelfinale ausgeschiedenen Vereinen nachrücken und doch noch sportlich aufsteigen. In diesem Fall wäre auch der Erwerb einer Wildcard nicht nötig.