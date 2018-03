Freude bei Thorben Döding (links) und Artur Zaletskiy über den Einzug als Erster in die Playoffs: Tickets für das erste piel gegen Leverkusen sind ab sofort erhältlich. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Tickets für das erste Playoff-Spiel der Artland Dragons in der ProB am Samstag, 10. März 2018, um 19.30 Uhr in der Artland Arena sind ab sofort erhältlich. Die Quakenbrücker Basketballer spielen gegen Bayer Giants Leverkusen.