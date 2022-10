Bundeskanzler Scholz spricht mit Jinping Foto: XinHua up-down up-down Umstrittener Hafen-Deal Es ist eine Dummheit, China Einfluss auf Hamburgs Hafen zu geben Meinung – Marion Trimborn | 25.10.2022, 13:19 Uhr

Wer mit der Volksrepublik China Geschäfte machen will, sollte ein paar Regeln beachten. Das autoritäre Regime verfolgt in ökonomischen Dingen immer auch politische Ziele - so auch beim Einstieg in den Hamburger Hafen. Kanzler Scholz muss noch einiges lernen.