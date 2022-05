Russische Soldaten haben den „elektronischen Start“ von mobilen ballistischen Raketensystemen mit Atomwaffen vom Typ Iskander simuliert. (Symbolbild) FOTO: imago images/SNA Truppen in Kaliningrad Russische Streitkräfte simulieren Atomangriff an der Ostsee Von afp, dpa | 05.05.2022, 12:08 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine angedeutet, dass er bereit sei, Russlands taktische Atomwaffen einzusetzen. In Kaliningrad an der Ostsee wird ein Angriff simuliert – Berlin und Warschau sind von dort aus in Reichweite.