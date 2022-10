Eine Drohne ist am Himmel zu sehen, wenige Sekunden bevor sie auf Gebäude in Kiew schoss. Russland dementiert den Einsatz dennoch. Foto: picture alliance/dpa/AP/Efrem Lukatsky up-down up-down Mikrofon war schon an Brisante Panne in russischer Talkshow: Militärexperte gibt Einsatz von Drohnen zu Von Maria Lentz | 21.10.2022, 12:46 Uhr

Russland dementiert die Nutzung von iranischen Drohnen in der Ukraine. Allerdings hat jetzt ein russischer Militärexperte offen in einer TV Show darüber gesprochen. Was er nicht wusste: Das Mikrofon lief bereits.