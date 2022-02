Der Ruheständler Claus Fussek inmitten seiner Aktenordner mit Beschwerdeschreiben. FOTO: Anna Aicher Interview mit Pflegekritiker Claus Fussek: Selbst die katholische Kirche ist weiter als die Pflegebranche Von Stefan Alberti | 17.02.2022, 13:17 Uhr | Update am 17.02.2022

Pflegekritiker Claus Fussek nimmt auch kurz nach Eintritt in den Ruhestand kein Blatt vor den Mund: „In Sachen Missstände in Pflegeheimen hat sich leider vielerorts nicht viel geändert“, sagte der 69-Jährige in einem Interview mit unserer Redaktion. Bis heute herrsche insbesondere bei den Pflegekräften eine Allianz der Angst und des Schweigens.