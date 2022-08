„Schule des Jahres – 1. Preis“: Schulleiterin Ilka Schack freute sich über den Besuch von Alexander Kraft aus dem Bildungsministerium (r. daneben), an dem auch Oelixdorfs Bürgermeister Jörgen Heuberger (l.) und Jens Winkel vom IQSH teilnahmen. Foto: Michael Ruff up-down up-down Wettbewerbssieger und Störtalcampus Karin Prien kam nicht: Alexander Kraft bringt das Schild „Schule des Jahres“ nach Oelixdorf Von Anna Krohn | 29.08.2022, 13:55 Uhr

Weil Schleswig-Holsteins Bildungsministerin verhindert war, besuchte als Vertreter Alexander Kraft am Montag die Grundschule am Störtal, die beim Wettbewerb Schule des Jahres nicht nur mit einem hohen Maß an Digitalisierung überzeugt hatte.