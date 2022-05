FOTO: PrioBike Bei konstant Tempo 18 Grüne Welle für Radfahrer in Hamburg Von Markus Lorenz | 21.05.2022, 07:12 Uhr

Es gehört zu den größten Ärgernissen für Radfahrer: Immer wieder an roten Ampeln stoppen, um dann neu antreten zu müssen. In Hamburg ist das kein Thema mehr, zumindest an zwei Stellen.