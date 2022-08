dpatopbilder - Der schief stehende Moleturm. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Baudenkmal Experten untersuchen schiefen Moleturm in Bremerhaven Von dpa | 20.08.2022, 10:30 Uhr

Der bedrohlich schiefe Moleturm an der Einfahrt zum Fischereihafen in Bremerhaven soll am Samstagnachmittag näher untersucht werden.